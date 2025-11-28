Horario de la qualy del GP de Qatar de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Franco Colapinto afronta este fin de semana la penúltima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. En el circuito internacional de Lusail, se correrá el Gran Premio de Qatar, con la ilusión de sumar puntos por primera vez con Alpine. El atractivo principal estará en la lucha por el título, con tres pilotos con posibilidades de consagrarse: Lando Norris. Oscar Piastri y Max Verstappen.

Tras la primera y única práctica de este viernes, a las 14.30 se disputará la clasificación para el último sprint de este 2025. Este sábado a las 11 será, justamente, el sprint, y luego, a las 15, se realizará la qualy para la carrera del domingo a las 13. Todas las instancias se pueden ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium y F1 TV Pro.

En la clasificación del sábado, el tetracampeón del mundo en ejercicio, Verstappen (Red Bull), es el favorito a quedarse con la pole position según las plataformas de pronósticos deportivos. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60. Más atrás aparecen el británico Norris y el australiano Piastri, ambos de McLaren, con 2.75 y 7.00, respectivamente; mientras que Russell ocupa el cuarto lugar en las apuestas, con cuotas de 9.00.

Max Verstappen en el Circuito Internacional de Lusail; el neerlandés es favorito a quedarse con la pole position en el GP de Qatar Altaf Qadri� - AP�

En el último GP de Qatar, en 2024, Max Verstappen (Red Bull) logró la pole position, pero largó segundo porque recibió una posición de penalización por ir demasiado lento en la vuelta de enfriamiento. Su lugar adelante de todos lo ocupó George Russell (Mercedes).

Cómo ver online el Gran Premio de Qatar

Todas las instancias de la fecha 23 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Todas las clasificaciones de Colapinto con Alpine