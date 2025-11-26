F1 hoy: qué necesitan Norris, Piastri y Verstappen para ganar el campeonato 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está cerca de llegar a su fin. Tras la descalificación de McLaren en el Gran Premio de Las Vegas del fin de semana pasado, la lucha por el título está más encendida que nunca y hay tres pilotos con chances de quedarse con el título: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. En el horizonte se vislumbran los últimos dos Grandes Premios (GP) del año, el de Qatar -con carrera sprint- y el de Emiratos Árabes Unidos. Y las combinaciones de resultados dejan al británico de McLaren como el máximo favorito al título, ya que le saca 24 puntos de ventaja a sus perseguidores con 58 por delante.

El piloto de 26 años aceleró, literalmente, en el último tramo del Campeonato Mundial en curso. Durante todo el 2025 fue la sombra de su compañero de escudería, con errores puntuales en momentos clave que sembraron dudas sobre su capacidad real para ser campeón del mundo. Caso contrario ocurrió, justamente, con el australiano, que tuvo un primer semestre superlativo y un retroceso indisimulable tras el receso por el verano europeo. En la primera mitad ganó siete carreras y terminó en el podio en otras seis, pero luego ganó apenas una vez y quedó fuera del Top 3 en las últimas seis fechas.

Lando Norris y Oscar Piastri se disputaron el liderazgo de la F1 2025 y el británico llega con ventaja al tramo final Andy Wong - AP

Y el que comenzó a aparecer en los espejos retrovisores de los McLaren fue nada menos que el tetracampeón del mundo en ejercicio, Verstappen, quien se consagró en cuatro de las últimas siete jornadas con actuaciones demoledoras. En Azerbaiyán logró un “grand chelem” (pole position, triunfo en carrera, vuelta rápida y líder en cada una de las vueltas) y en Las Vegas largó segundo y aprovechó un error de Norris, que salió adelante de todos e intentó de inmediato bloquear al neerlandés con un movimiento brusco, lo que le provocó pasarse de largo en la frenada de la primera curva y cederle el primer puesto a “Mad Max”.

Y para sumarle más épica a la remontada del N° 1 de Red Bull, las papaya rules cambiaron el rumbo del campeonato. Horas después del memorable triunfo de Verstappen en el circuito callejero de la “Ciudad del Pecado”, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) comunicó la descalificación de los McLaren de Norris y Piastri, que habían quedado segundo y cuarto. ¿El motivo? Incumplían con el grosor mínimo del bloque posterior de deslizamiento, la parte de abajo del auto que sirve para controlar que el monoplaza no esté tan cerca del suelo. Esto quedó en evidencia en varios momentos de la carrera, con fuertes y extraños chispazos en algunos tramos de la pista. Y los comisarios no la dejaron pasar.

Los chispazos del MCL39 de Oscar Piastri en el Gran Premio de Las Vegas; los McLaren fueron descalificados RUDY CAREZZEVOLI� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Si esto no ocurría, el líder del Mundial le hubiera sacado 30 unidades de ventaja a Piastri y 42 a Verstappen, con 58 en juego. Pero, finalmente, Max igualó a Oscar en la tabla de posiciones y Lando quedó 24 puntos por delante. Esto abre un abanico de posibilidades para los tres pilotos, con ventaja para el británico, que deberá cumplir con su condición de favorito para ganar la Fórmula 1 por primera vez en la historia.

¿Qué tiene que pasar para que Norris gane la F1 2025?

Debe quedar en el podio en el sprint de Qatar y en los GP de Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Tiene que terminar segundo en el sprint y en la carrera del GP de Qatar, y quinto en Abu Dhabi.

Si llega a 425 puntos con cualquier combinación de resultados, será campeón de la F1.

Depende de sí mismo y podría coronarse en Qatar si gana el sprint y la carrera.

Si empata en puntos y triunfos con alguno de sus rivales, sería campeón por tener más segundos lugares en la temporada (ocho), ya que actualmente Verstappen tiene cinco y Piastri apenas tres.

Lando Norris tiene todas las de ganar, pero no debe confiarse para ser campeón del mundo Denes Erdos� - AP�

¿Qué tiene que pasar para que Piastri gane la F1 2025?

Está obligado a ganar los tres eventos que restan, además de que Norris sea tercero en el sprint y alguno de los dos Grandes Premios y quede afuera del podio en el otro.

Cualquier combinación de resultados que deje a Norris con 424 puntos o menos, coronará al australiano como campeón si gana todo lo que falta.

En caso de empate en puntos por las dos victorias que conseguiría Piastri, llegaría a nueve triunfos contra siete de Norris, ya que hasta ahora tienen siete cada uno, por lo que sería campeón.

No tiene chances de consagrarse en Qatar ni siquiera si Norris abandona en el sprint y en la carrera y él gana ambas, pero eso lo dejaría puntero de cara a Emiratos Árabes Unidos.

Cuando todo hacía parecer que Oscar Piastri iba a ganar la F1, el australiano bajó el rendimiento GABRIEL BOUYS� - AFP�

¿Qué tiene que pasar para que Verstappen gane la F1 2025?

Está en desventaja contra sus rivales directos porque ganó seis Grandes Premios en la temporada, contra los siete en los que festejaron cada uno de los McLaren, lo que lo perjudica si queda igualado en puntos a menos que gane en Lusail y Yas Marina.

Como ocurre con Piastri, necesita en primera instancia ganar los tres eventos que restan, además de que Norris sea tercero en el sprint y alguno de los dos GP y quede afuera del podio en el otro.

Cualquier combinación de resultados que deje a Norris con 424 unidades o menos, siempre y cuando Verstappen gane todo lo que resta, le dará el pentacampeonato al nacido en Países Bajos.