Próxima carrera de la F1: cuándo es y cómo se define el campeonato de pilotos 2025

El campeonato de pilotos de Fórmula 1 más parejo del último lustro se definirá en la 24ª y última fecha del calendario que será el fin de semana venidero el Gran Premio de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en el circuito Yas Marina con tres pretendientes al título: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).

Tras el GP de Qatar, el británico sigue en lo más alto de la tabla de posiciones con 408 puntos, pero el neerlandés, con su victoria número siete en el año, se le arrimó a una docena y es su nuevo escolta con 396. El tetracampeón vigente le arrebató el segundo puesto a un Piastri cuyo rendimiento fue de mayor a menor y pasó de dominar el certamen a estar tercero con 392 unidades y con chances remotas de conquistar el ansiado título.

Que más de dos pilotos estén involucrados en la pelea por el título de pilotos de la F1 no se da desde 2010, cuando cuatro conductores llegaron al cierre con chances.

De cara a la última jornada, Norris depende de sí mismo para ganar el Gran Circo por primera vez en su carrera y, para ello, necesita subirse al podio en Yas Marina. En caso de terminar cuarto o más atrás, el abánico de posibilidades se abre para Verstappen, quien con un triunfo se quedaría con su quinto trofeo seguido.

Las posibilidades son múltiples, con Piastri más acotado porque solo puede terminar en el primer puesto del torneo en caso de ganar o ser segundo en Abu Dhabi y que Norris no se ubique más adelante de un séptimo lugar y Verstappen, más allá del cuarto. Una cuestión importante a tener en cuenta es que en caso de igualdad en unidades las ubicaciones finales se definirán a partir de las carreras ganadas y los tres pilotos cuentan con siete triunfos cada uno. Sin embargo, siempre que ninguno de ellos celebre en Yas Marina, Norris acumula más segundos puestos (7) y tiene ventaja en ese apartado porque Verstappen y Piastri fue escolta en menos ocasiones (5 y 4, respectivamente).

Posibilidades de cada piloto para ser campeón

Queda en el podio.

Es 4º o 5º y Verstappen no gana.

Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri (empatarían en 414 puntos, pero Norris tiene más segundos puestos).

Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana.

Es 9º, Verstappen no hace podio y Piastri no gana ( Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris se impondría por mayor cantidad de segundos puestos ).

Es 10º, Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.

No suma puntos (11º o peor, incluso abandono), pero Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.

Verstappen es campeón si...

Gana la carrera y Norris es 4º o peor.

Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana (Si Norris fuera 7° igualarían en puntos, pero este tiene más segundos puestos).

Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana.

Piastri es campeón si...

Gana la carrera y Norris es 6º o peor sin importar el resultado de Verstappen.

Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor.

Desde la temporada 2010 que al menos tres pilotos no llegan con chances de ser campeón a la última fecha de la F1 Darko Bandic - AP

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Qatar en Lusail - Max Verstappen (Red Bull).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.