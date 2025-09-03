Horarios de las prácticas del Gran Premio de la F1 en Italia, con Franco Colapinto

Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que corresponderá a la fecha 16 del calendario y se realizará en el circuito de Monza, un trazado especial para él porque es el que debutó en el Gran Circo la temporada pasada a bordo de un Williams.

Lo novedoso es que el argentino no estará en la primera práctica, que será este este viernes a las 8.30 (hora argentina). La escudería francesa optó porque Paul Aron, uno de los pilotos de reserva, sea quien conduzca el monoplaza en la actividad que abrirá el cronograma. La maniobra no significa que el pilarense vaya a perder su butaca en la F1, sino que cada auto debe ser cedido dos veces por año a un piloto suplente y el equipo decidió darle la oportunidad al estonio en el autódromo italiano.

Paul Aron conducirá el Alpine de Franco Colapinto en la primera práctica en el GP de Monza NurPhoto - NurPhoto

Colapinto debutará esta vez en la FP2, que también será 5 de septiembre pero a las 12. El sábado a las 7.30 estará también en la última práctica y, luego, al mediodía, afrontará la clasificación en la que buscará hacer un buen tiempo para quedar lo más arriba posible en la grilla de partida de la final del domingo a las 10.

Cronograma del Gran Premio de Italia

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 5 de septiembre

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 6 de septiembre

7.30: Práctica 3.

12: Clasificación.

Domingo 7 de septiembre

10: Carrera.

Stepping in for FP1 at the #ItalianGP 🇮🇹@PaulAron16 will make his first appearance in the A525 this weekend, as part of his Reserve Driver duties 🤝 pic.twitter.com/ln7O4KJO2F — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 3, 2025

En la jornada pasada, en el GP de Países Bajos en Zandvoort, el bonaerense redondeó su mejor actuación con un undécimo lugar. Lo negativo para el joven de la Argentina es que sigue sin poder sumar puntos para Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Junto a Jack Doohan, a quien reemplazó desde el GP de Emilia Romagna, son los únicos conductores que no tienen tantos.

El torneo está a merced de McLaren, amplio dominador en las tablas de pilotos y de constructores. Oscar Piastri, con su victoria en Zandvoort, llegó a los 308 puntos contra los 275 con los que quedó el británico Lando Norris tras abandonar en esa misma carrera. Max Verstappen (Red Bull) está tercero en la general con 205 unidades y, teniendo en cuenta que restan solo nueve GP, es poco probable que el campeón no sea Piastri o Norris. McLaren también está a un paso del trofeo por equipos porque tiene 584 unidades y Ferrari, su escolta, 260.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó.

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó.

GP de Abu Dhabi - Abandonó.

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó.

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

En Países Bajos, Franco Colapinto logró su mejor ubicación en la temporada 2025 de la Fórmula 1 afp - AFP�

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

7 septiembre: GP de Italia en Monza.

21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.