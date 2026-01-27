Isack Hadjar chocó en los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 y encendió las alarmas en Red Bull

El segundo día de ensayos de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Cataluña tuvo como protagonista inesperado al joven Isack Hadjar. El piloto francés de Red Bull sufrió un accidente en la última curva del trazado, lo que provocó una bandera roja y generó preocupación en el equipo, que debe compartir el monoplaza con Max Verstappen para el resto de la semana.

Con la pista mojada desde las primeras horas por una lluvia anticipada, la jornada estuvo marcada por la cautela y la escasa actividad. A pesar de que el trazado estuvo abierto durante todo el día, solo dos escuderías decidieron salir a rodar: Red Bull y Ferrari. En ambos casos, el trabajo se dividió en turnos: Verstappen y Charles Leclerc giraron por la mañana, mientras que Hadjar y Lewis Hamilton tomaron el relevo por la tarde.

Verstappen fue quien estableció el mejor tiempo de la jornada con 1m19s578, aunque sin mejorar su marca del día anterior. Leclerc, en tanto, completó 66 vueltas en lo que fue su estreno oficial con el SF-26 y definió la sesión como positiva, a pesar de las condiciones climáticas. “No estamos enfocados en el rendimiento sino en verificar todos los sistemas del coche”, explicó el monegasco, que agregó: “Fue lindo volver a las pistas. Esta máquina es completamente nueva y muy distinta a las que habíamos conducido hasta ahora. Por ese motivo, todavía estamos tratando de comprender mejor si todo funciona correctamente y parece que sí“.

Max Verstappen preparandose para el segundo día de ensayos en España Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

El episodio más relevante, sin embargo, se produjo hacia el final de la sesión vespertina. La primera bandera roja del día fue provocada por una salida de pista de Verstappen, sin consecuencias mecánicas. Pero Hadjar, que había sido el más veloz del lunes y volvía a subirse al RB22, perdió el control del vehículo en la curva 14 y terminó de espaldas contra las barreras de contención. La suspensión y el alerón trasero quedaron visiblemente dañados, y aunque Red Bull confirmó que el piloto está en buen estado, el incidente obligó a detener la actividad durante varios minutos. Hadjar marcó un tiempo de 1m31s981 en la más veloz de las 50 vueltas que llegó a realizar antes de sufrir el despiste.

El accidente de Hadjar en la segunda jornada de prácticas de la Fórmula 1

La situación cobra mayor gravedad por tratarse del único monoplaza disponible de Red Bull en esta etapa de pruebas. Si bien Verstappen ya había cumplido su parte en la mañana, el equipo cuenta con un programa de chequeo apretado y escasez de repuestos. Aunque el accidente dejó al RB22 dañado, Red Bull dispone aún de una jornada de test, ya que los equipos pueden girar únicamente durante tres días dentro del total de cinco que permite el calendario. De ese modo, el equipo puede reorganizar su participación sin necesidad de salir el miércoles. Según trascendió, la caja de cambios también podría haber sufrido daños. El retiro del RB22 en un camión de asistencia confirmó que no fue un simple despiste.

Hamilton, por su parte, debutó en esta pretemporada con 45 vueltas, aunque sus registros no reflejaron demasiado: su mejor tiempo fue 1m33s455. Sucedió que por la tarde, la tormenta se intensificó y la pista mojada le impidió al inglés mejorar el registro de su compañero. Al igual que Leclerc, su tarea estuvo enfocada en evaluar los nuevos sistemas técnicos que impone el reglamento 2026. También protagonizó una salida leve hacia la grava, sin consecuencias mecánicas.

El auto de Hadjar es llevado por una grúa luego del choque X

El miércoles se espera la presencia de McLaren en pista con el MCL40, tras su ausencia los dos primeros días. Lando Norris ya se encuentra en Montmeló, y el equipo anticipó su intención de aprovechar las mejores condiciones que se proyectan para la tercera jornada. Aston Martin, por su parte, apunta al jueves o viernes para poner en marcha el AMR26.

Hasta ahora, la lluvia ha condicionado cada bloque de pruebas. Sin embargo, para los equipos con mayor solidez técnica —como Red Bull y Ferrari— la prioridad parece ser validar conceptos antes que establecer tiempos de referencia. En ese sentido, el accidente de Hadjar representa no solo una interrupción imprevista, sino también un recordatorio de que en la Fórmula 1, incluso en días grises y sin competencia oficial, cada error puede tener consecuencias considerables.

El tercer día de ensayos será clave para establecer no solo los avances de cada equipo, sino también para determinar si el RB22 podrá regresar a pista. De no lograrlo, la planificación de Red Bull sufrirá un contratiempo significativo en una temporada que, por reglamento, ya exige ajustes y adaptación desde el primer día.