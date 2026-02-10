La ilusión de Fernando Alonso, entre la experiencia del mago de la aerodinámica y el enigma de Honda

Una nueva era en la Fórmula 1 y un ambicioso proyecto para Aston Martin. El cambio de la reglamentación técnica de los autos y de las unidades de potencia que ensaya el Gran Circo en 2026 es una revolución histórica, y detrás del innovador ciclo se depositan las esperanzas de la escudería con sede en Silverstone para ensayar el salto cualitativo, de jerarquía. Pulsear por las victorias y más tarde por los títulos mundiales es el sueño que abraza el CEO Lawrence Stroll, pero también el gigantesco desafío que encarará Fernando Alonso para romper la pared de la victoria N°33 en la F.1 y el reto del multicampeón y genio de la aerodinámica, Adrian Newey, que se asoció a la estructura al mismo tiempo que los motores Honda.

Desde el miércoles y hasta el viernes, la F.1 desarrollará en Bahréin la segunda prueba del calendario. Los equipos, excepto Williams que se ausentó, ejecutaron en Barcelona las primeras mediciones. Mercedes dejó su sello y hasta hizo un simulacro de grandes premios, un avance en extracción de datos, rendimientos, confiabilidad... De las diez escuderías que rodaron, Aston Martin es la que sorprendió con el diseño de Newey, pero también la que giró en menor cantidad de vueltas: 66 vueltas, un equivalente a 307 kilómetros.

Lance Stroll y Fernando Alonso, los pilotos titulares de Aston Martin para la temporada de Fórmula 1 que comenzará el 8 de marzo en Australia; el español busca su victoria N°33 en el Gran Circo Instagram @astonmartinf1

La cifra es ridícula con las 502 vueltas y 2338 kilómetros que recorrieron las Flechas de Plata. “Estamos por detrás, seguro. Estamos en punto cero, no creo que ni hayamos empezado. En Barcelona pudimos rodar, pero lo tomé más como un filming day, como un shakedown que el equipo hace privadamente en Silverstone”, relató Alonso, que se entusiasma con lo que puede ofrecer el calendario y se esperanza con romper con los 12 años sin victorias en la F.1.

“Mucha ilusión por la llegada de Newey, por trabajar con él por primera vez, y porque al ser una nueva reglamentación está todo por descubrir. El piloto va a tener su punto de decisión también en los puntos débiles del coche y en los que tienes que trabajar, y eso te despierta un chip interior de decir que voy a ser importante este año y también quizás en los próximos cuatro o cinco del equipo”, apuró Alonso, durante la presentación del modelo AMR26 y en una charla con el medio español Marca. Y agregó: “Barcelona tuvo el impacto de esos 200 kilómetros de pruebas privadas, porque incluso algunas partes del coche no estaban validadas para ir a la velocidad máxima: en la recta había que limitarse a 280km/h... Es difícil sacar una conclusión, pero Bahréin será para nosotros el primer test real: Barcelona fue arrancar el coche y ver que todo funcionaba”.

Adrian Newey diseñó el modelo AMR26 y en el actual calendario se desempeñará como team principal de Aston Martin Instagram @astonmartinf1

Aston Martin rodó en Barcelona en dos de las tres jornadas y en los dos últimos días de pruebas. La demora fue multicausal, entre las tareas que se demoraron en la fábrica y los contratiempos que descubrió Honda, que alimentará con sus motores al equipo.

“Tomo Bahréin como el primer contacto para tratar de entender si el coche es bueno. Soy consciente de algunos retos que tenemos, que no los digo yo si no los dijo Newey, que íbamos unos meses detrás de lo que él piensa que el resto de los equipos estaban haciendo... Y lo mismo Honda, que tuvo más dificultades de las que pensaban en cuanto al motor. Tenemos algunos puntos que resolver en cuanto a competitividad del proyecto y no tenemos mucho tiempo: un mes hasta Australia. Algunos no serán posible de resolver y tendremos que lidiar con ellos en las tres o cuatro primeras carreras”, comentó el bicampeón de F.1, campeón del Mundial de Resistencia, dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans...

El miércoles, en Bahréin, Aston Martin ensayará las primeras pruebas reales, después de los chequeos que el equipo realizó en Barcelona Instagram @astonmartinf1

El factor Newey y Honda son los dos puntos que Aston Martin necesita armonizar para que la ilusión no se marchite. “Lo vivimos en nuestra propia carne cuando él presentaba un coche: el primer test fuese bien, mal o regular, siempre tenías un ojo puesto en ese coche, en lo que podía hacer y en si se podía copiar alguna cosa. Supongo que eso ahora le debe pasar a nuestros rivales. Este año con el cambio de reglamentación, con la unidad de potencia y la gestión de la energía no digo que el coche sea menos importante que el motor, pero hay que tener una buena unidad de potencia y de energía para optimizar el paso por curva. El auto me preocupa un poco menos, porque sé que Adrian en un mes, tres, cinco o ahora mismo lo tendrá”, analizó Alonso, que también se refirió a la polémica que se desató con la compresión del motor Mercedes y la medición que realiza la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

“Confío en que la FIA lo controlo y supervise, y confío en Honda y Aramco para asegurarse de que nuestro motor sea lo suficientemente competitivo. Obviamente, sería bueno que hubiera las mismas reglas y condiciones para todos. No es bueno empezar detrás de alguien que explora algo que no estaba destinado a explorarse, pero esto también es Fórmula 1, así que debes entender que todo lo que sucede está controlado por la FIA y debes aceptar la decisión”, observó el ovetense, de 44 años, el piloto de mayor edad de la grilla y que debutó en la F.1 en el Gran Premio de Australia de 2001.

Los jefes de equipos y los ingenieros responsables del diseño de los autos consideran que la evolución y el desarrollo de los autos del actual curso será incesante, y por esa razón el auto que debute en Melbourne diferirá respecto al que termine el calendario en Abu Dhabi. “Es una carrera larga y estoy seguro de que, aunque partamos un poco por detrás, habrá tiempo de sobra para recuperar. La segunda parte de la temporada será mucho más importante que la primera, desde mi punto de vista. El ritmo de desarrollo será muy, muy, alto para todos, debido a las nuevas regulaciones y también a la complejidad de las unidades de potencia. Por eso no estoy demasiado preocupado por Bahréin o por las primeras carreras: creo que el campeonato se jugará un poco más en la segunda mitad que en la primera”.