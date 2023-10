escuchar

En una tarde de clásicos en el fútbol argentino, Germán Todino recurrió a un cántico de hinchada para celebrar la victoria en el autódromo de San Nicolás, donde el Turismo Carretera desanduvo la segunda fecha de la Copa de Oro, la 12ma estación del calendario. “El que no aliena a Todino para qué carajo vino; no tengo un mango y voy igual…”, entonó el piloto, de 23 años. La transmisión de TV tomó el contacto con la radio del equipo Maquin Parts y amplificó la particular charla con la que el Gaucho de Rivera celebró su segundo éxito en la temporada, puntos que le permiten ascender al quinto puesto y esperanzarse con batallar por el título. La pulseada por la corona de TC, a falta de tres fechas, asoma como un reto entre Mariano Werner y Julián Santero, usuarios de Ford. Los actuales referentes de la marca tuvieron un desempeño dispar y se marcharon del autódromo Juan María Traverso con sensaciones opuestas: el entrerriano y bicampeón de la categoría arribó décimo, después de un inicio enredado, con despiste incluido; el mendocino, que en la fecha anterior se impuso en San Luis, abrochó la segunda posición, recortó la ventaja a cinco puntos y medio y alimenta el sueño de convertirse en monarca.

Iluminado, Germán Todino festeja su triunfo junto a Leonel Pernía y Julián Santero en el podio de San Nicolás; el piloto de Rivera suma cuatro triunfos en 44 carreras en el TC Gentileza ACTC

El fin de semana de Todino fue un sendero ascendente: de un comienzo complejo en los entrenamientos, donde no logró entremezclarse entre los mejores 20 tiempos, a un cierre exultante, desde lo más alto del podio. En el medio, las mejoras en la clasificación lo posicionaron 12do, a poco más de medio segundo del poleman Facundo Ardusso (Chevrolet), y en la tercera serie clasificatoria enseñó credenciales del potencial: tomó rédito del roce entre el campeón defensor José Manuel Urcera (Torino) y Matías Rossi (Toyota) –fue penalizado por la maniobra y reclasificado por detrás del rionegrino-, superó a Otto Fritzler (Ford) y su adueñó del primer lugar, posición que le posibilitó largar en la primera fila la Carrera Final. Y en la prueba definitoria ratificó la levantada: se recuperó de una partida sucia, en la que la ambición le hizo tomar una mala decisión y caer al cuarto lugar, para avanzar con una magnífica maniobra de superación y doblegar a Santero en el último relanzamiento de la competencia, tras el ingreso del Auto de Seguridad, por el despiste de Augusto Carinelli (Chevrolet).

Julián Santero y dos cosechas importantes en la Copa de Oro: el mendocino terminó segundo en San Nicolás, pero venía de triunfar en San Luis Gentileza ACTC

La porfía entre con Ardusso en la partida reflejó que tenía un auto competitivo y veloz, aunque debía ser paciente. El apuro le hizo cometer un error –la pista se mostró con escasa adherencia-, que salvó más tarde. Con ritmo avasallante atacó hasta tener a tiro a Santero, que promediando la carrera era la cabeza del pelotón: en tres giros limó los dos segundos y el ingreso del Auto de Seguridad resultó la ayuda para convertirse en el líder. “Ayer apostamos fuerte y la pegamos con los cambios, a pesar de que en la clasificación dudé y me quedé bastante corto. En la final, en la Curva Uno me pasé, pero sabía que la Dodge tenía buen ritmo. El Pace Car me vino como anillo al dedo, en ese momento pensé ‘al fin una para mi lado’: en el relanzamiento Julián me dejó doblar para superarlo y ganar”, relató Todino, que suma cuatro triunfos en 44 carreras en TC y es un piloto que subió por la escalera de la categoría: del TC Pista Mouras al TC Mouras y de ahí al TC Pista para ser parte de la elite desde 2021.

Mariano Werner, descontento en San Nicolás: el resultado le impidió mantener la ventaja en la Copa de Oro y el auto no tuvo el mejor funcionamiento, tras el toque con Otto Fritzler Prensa ACTC

Al igual que Werner y Santero, Todino logró dos éxitos en el año –el anterior en Concepción del Uruguay, en la quinta fecha- y aunque defiende a Dodge sus dos primeros triunfos los firmó con Torino y para 2024 tiene la posibilidad de convertirse en piloto de Ford. Los usuarios del Óvalo no festejaron en San Nicolás, aunque tienen a sus pilotos en la cima de la Copa de Oro, el mini torneo de cinco fechas que consagrará al campeón. “La posición sirve para el campeonato, cualquier roce me complicaba la carrera”, apuntó Santero, que en la segunda serie quebró a Werner para ganar la batería. “Otro fin de semana positivo, hay que seguir motivado”, comentó el piloto del LCA Racing, que entendió que de entrar en lucha con Todino tenía más para perder que para ganar y podía desperdiciar la chance del retraso de Werner.

Germán Todino logró su primer triunfo del año en Concepción del Uruguay, en la quinta fecha del calendario; aquella tarde también compartió podio con Julián Santero, que finalizó tercero en el trazado entrerriano Prensa TC

El entrerriano volvió a perder con Santero –como en San Luis- y luego se enredó en la final con Fritzler. De sexto cayó al puesto 12 en dos vueltas y apenas escaló dos posiciones en el resto de la carrera, como si el auto no tuviera las mejores prestaciones. “No fue bueno el fin de semana por el resultado ni por el rendimiento. No sé si fue por la a condición de pista o algún [elemento] periférico, pero el auto no quedó bien”, se lamentó Werner, que fue crítico del joven Fritzler, por la maniobra que lo retrasó en el clasificador: “Desde que se puso el semáforo en verde me empezó a chocar. En la serie corrí y perdí con Santero y Fritzler sabe del talento que tiene: hoy no estuvo a la altura de lo que es Fritzler. Él sabe lo que hizo, no hay nada de qué hablar”.

Solo dos pilotos en la riquísima historia del TC sumaron más triunfos que Todino a su edad: Luis Rubén Di Palma y Diego Aventín. Con el soporte del Maquin Parts, la escuadra campeona en 2022, intentará alimentar el sueño de los simpatizantes de Dodge, que desde 2006, con Norberto Fontana, no suman una estrella. El 29 de octubre, en Rafaela, tendrá la siguiente oportunidad para descontar los 44 puntos con los que lo aventaja Werner (102,5 a 55,5), aunque en el medio se interpone Santero (97) y Marcos Landa (Torino), que cosechó 65,5, aunque debe la victoria, requisito para ser campeón.

