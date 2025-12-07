Lando Norris se venció a sí mismo: un campeón merecido, pese a sus grietas psicológicas

ABU DHABI.- El inglés Lando Norris, coronado este domingo campeón mundial de conductores 2025 de Fórmula 1, difícilmente llegue al estatus de su gran rival, el holandés Max Verstappen, que tiene 4 títulos y 51 victorias, incluida la que logró hoy en Abu Dhabi. Era la octava del año, pero Norris, que sumó 7 triunfos para obtener su primer título, consiguió dos puntos más.

Y lo hizo a pesar de algunos errores debidos a ciertas grietas de su carácter que, o le hacen ser agresivo de manera inoportuna en la pista con malas decisiones, o exhibir un respeto exagerado, casi temor, ante algunos de sus rivales, especialmente Verstappen.

Aún así, en la definición de este domingo, conservó la calma y logró su sueño, llegando con 26 años a 11 victorias en F1, 16 poles y 42 podios. Lando acabó tercero en Abu Dhabi y eso le bastaba para coronarse con dos puntos de ventaja sobre Verstappen y a esa misión se consagró.

A pesar de su propósito de no correr riesgos, se mostró muy decidido cuando, tras la primera parada, tuvo que superar a cinco rivales en un circuito poco propenso a los adelantamientos, para recuperar la tercera posición.

Una buena medida de su empuje fue la forma en la que adelantó al japonés Yuki Tsunoda, que con un Red Bull RB21, como compañero de Max Verstappen, quiso bloquearlo ilegalmente, obligándole a rodar fuera de la pista en un momento donde los millones de telespectadores contuvieron la respiración. Ese adelantamiento le valió, quizás, el campeonato.

La sonrisa de Lando Norris después de convertirse en campeón del mundo

Velocidad en ascenso

La trayectoria de Lando hacia el campeonato tuvo una sólida base en las fórmulas inferiores desde los 8 años, cuando competía en karting. Apoyado incondicionalmente por sus padres y, según allegados, sobreprotegido por su madre, Cisca, mostró lo rápido que podía ser al ganar el mundial de karting FIA en 2014.

Sobre la base de su velocidad innegable, progresó y conquistó campeonatos como el MSA Fórmula 2015 en Inglaterra, la Toyota Racing Series, el torneo Eurocup, la Fórmula Renault del norte de Europa, el campeonato europeo de Fórmula 3 en 2017, y fue subcampeón de la Fórmula 2 detrás de su compatriota George Russell, hoy piloto Mercedes, en 2018.

Cuando en 2017 ganó la F3, Zak Brown, el director de McLaren, le incorporó a su programa de jóvenes pilotos. Entraba en un nuevo mundo que es una verdadera olla a presión, mucho más exigente mental y técnicamente.

La celebración de Lando junto a sus compañeros de McLaren en el circuito de Yas Marina

El Norris mental

En 2024 ya había sido muy autocrítico tras sus enfrentamientos con Verstappen. La dura rivalidad entre ambos, que eran amigos, se acrecentó en cuanto McLaren tuvo un coche a la altura del Red Bull. Después de tres temporadas y algo más en la F1, Norris ganaba por primera vez en el GP de Miami. Pronto comprobaron en Red Bull que el McLaren MCL38 comenzaba a rendir a la altura del RB20 de Max Verstappen. En Austria, Norris atacó fuerte a Verstappen varias veces en las últimas vueltas. El neerlandés cerraba la puerta y chocaron. Norris abandonaba y Verstappen, que acababa quinto, era penalizado con 10 segundos y terminaba quinto.

Lando se lamentaba porque según él, Max no respondía con lealtad a la amistad entre ambos jugando sucio. Para Norris, fue una revancha largar 15º en Azerbaiyán mientras Verstappen lo hacía desde la sexta posición. Recuperó espectacularmente el inglés y faltando dos vueltas superaba al campeón para acabar cuarto.

La recuperación desde atrás

Este 2025, en el que ganó 7 carreras y logró otras tantas poles, también Lando tuvo momentos donde le pudo la ansiedad. En el combate contra su compañero Piastri en el GP de Austria, chocó desde atrás al australiano en una maniobra apresurada luchando por la cuarta posición. Tuvo que abandonar. Piastri terminaba cuarto.

Piastri había conseguido sacarle 34 puntos de ventaja tras el GP de Países Bajos. Norris ganó en Austria, Inglaterra y Hungría, para terminar de superar a su compañero en Azerbaiyán, donde se imponía Max Verstappen. La época oscura del RB21 se estaba acabando. Recibía mejoras que iban a poner el certamen al rojo vivo, llegando a la definición en Abu Dhabi con tres victorias adicionales en Austin, Las Vegas (donde la FIA desclasificó a ambos McLaren) y Qatar.

Norris no se derrumbó por su desclasificación en Las Vegas, limitó daños con una cuarta posición en Qatar y preparó con sumo paciencia la definición del campeonato. ¿Iban a entrar en juego sus confesadas debilidades psicológicas en el momento crucial?

Lando Norris, arriba del McLaren, con el que se consagró campeón

El juego mental

Norris debutó en la F1 en 2019, en una época en la que McLaren luchaba por ser el cuarto equipo, lo que logró, aunque no hubiese victorias ese año.

“No creía en mí mismo, en que iba a ser lo suficientemente bueno para la tarea, y no sabía que iba a hacer si las cosas no salían bien”, declaraba ante el prestigioso periodista británico David Tremayne. Y el año pasado ampliaba: “Siempre he sido demasiado duro conmigo mismo. Siempre he cargado toda la responsabilidad sobre mí antes de culpar a otros. Jamás diría que el coche ha fallado y que yo conduje brillantemente. Jamás diría eso. Soy muy introvertido, aunque ahora sonría ante las cámaras. Pero soy así porque crecí siendo demasiado autoconsciente de todo”.

El trompo a modos de festejo de Lando Norris sobre el circuito de Yas Marina

Su fluctuante psicología lo traicionó dos veces este año. Por ejemplo, en el GP de Canadá: en la Île de Notre Dame, chocó a Piastri por detrás y se estrelló él mismo, abandonando cuando luchaba por la cuarta posición. Otros excesos ocurrieron en el GP de Bélgica en la curva 1: se pasó ligeramente en la entrada y le cedió el liderazgo a Oscar Piastri. Después, iba a salirse brevemente de pista dos veces tratando de alcanzar al compañero. Estaba casi descontrolado, porque el australiano, que ganó esa carrera, se le escapaba en el campeonato.

Pero fue a partir del GP de México, donde ganó, que se comenzó a percibir menos tensión en él. A aceptar, a corregir, a planificar y aguantar. Así, Verstappen llegó a Abu Dhabi tras triunfar en Qatar con 12 puntos de desventaja. Piastri quedaba a 16. Ya sabía que su misión era ganar el campeonato y, para ello, acabar tercero le bastaba. Así lo logró.

Lloraba debajo del casco, mientras les agradecía al equipo y a sus padres por haberle ayudado a cumplir su sueño. Ahora comienza otra etapa: la de convertirse, como su ex amigo y rival, Max Verstappen en un gran campeón.

Los números del campeón