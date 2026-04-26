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El emotivo reconocimiento que recibió Franco Colapinto en la previa a su exhibición

El piloto de Fórmula 1 será el protagonista de un mega evento que se desarrollará en el barrio de Palermo

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Franco Colapinto será protagonista de un mega evento en la ciudad de Buenos Aires
Franco Colapinto será protagonista de un mega evento en la ciudad de Buenos AiresAlessia Maccioni

Este domingo, Franco Colapinto hará una exhibición en el barrio de Palermo. Desde su llegada al país, el oriundo de Pilar revolucionó a los fanáticos de la Fórmula 1 que quieren ver desde cerca a su ídolo, que irrumpió hace tres temporadas en la máxima categoría del automovilismo.

Desde las primeras horas del día, el público se agolpó detrás de las vallas, conformando largas filas para acceder a las ubicaciones pagas y gratuitas. Mientras la espera se desarrollaba con cierta parsimonia, los presentes comenzaron a entonar las estrofas del himno nacional para darle -nuevamente- la bienvenida a Colapinto.

El público cantó el himno en la previa a la exhibición de Franco Colapinto
El público cantó el himno en la previa a la exhibición de Franco Colapinto

Según fuentes del gobierno porteño, el evento contará con la asistencia de 500.000 personas y tendrá cuatro salidas de pista, boxes, gradas para los asistentes, escenarios, pantallas, foodtrucks y mucho más.

En la previa a este mega evento, Colapinto habló en conferencia de prensa y, fiel a su estilo, pidió disculpas a los vecinos que se vean afectados por todo el despliegue técnico.

Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa en la previa a su exhibición
Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa en la previa a su exhibiciónAlessia Maccioni

“¡Están todos a las puteadas con el tránsito! Perdón a todos los vecinos de Libertador”, se sinceró, entre risas.

En esa misma línea, indicó sobre el orgullo que le genera realizar esta actividad en su país: “Es algo que nunca hice. Nunca hice un trompo en la calle. Realmente soñaba con hacerlo y es algo que me genera muchísima ilusión. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Sé que lo van a disfrutar mucho .Dan tanto para apoyarme, es darles algo chiquito como traerles el auto acá. Lo quería hacer. Es un honor y un placer enorme. Ojalá lo disfruten".

Cómo será el recorrido

El piloto de la escudería Alpine dará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El evento está pautado con los siguientes horarios y actividades:

  • 12.45: Colapinto comenzará las actividades en pista al subirse al Lotus E20 de 2012.
  • 14.30: el piloto conducirá el legendario Flecha de Plata, el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.
  • 15.15: Colapinto se sube nuevamente al Lotus para un segundo recorrido.
  • 15.55: el pilarense saludará al público a bordo de un micro descapotable, como broche final de su exhibición.
  • El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. Debido al amplio operativo de seguridad, se recomienda no transitar las zonas aledañas al barrio de Palermo y Recoleta.

Cómo ver online el Road Show de Colapinto

El evento está programado para este domingo en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.

  • ESPN.
  • Disney+ Premium.
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