El emotivo reconocimiento que recibió Franco Colapinto en la previa a su exhibición
El piloto de Fórmula 1 será el protagonista de un mega evento que se desarrollará en el barrio de Palermo
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Este domingo, Franco Colapinto hará una exhibición en el barrio de Palermo. Desde su llegada al país, el oriundo de Pilar revolucionó a los fanáticos de la Fórmula 1 que quieren ver desde cerca a su ídolo, que irrumpió hace tres temporadas en la máxima categoría del automovilismo.
Desde las primeras horas del día, el público se agolpó detrás de las vallas, conformando largas filas para acceder a las ubicaciones pagas y gratuitas. Mientras la espera se desarrollaba con cierta parsimonia, los presentes comenzaron a entonar las estrofas del himno nacional para darle -nuevamente- la bienvenida a Colapinto.
Según fuentes del gobierno porteño, el evento contará con la asistencia de 500.000 personas y tendrá cuatro salidas de pista, boxes, gradas para los asistentes, escenarios, pantallas, foodtrucks y mucho más.
En la previa a este mega evento, Colapinto habló en conferencia de prensa y, fiel a su estilo, pidió disculpas a los vecinos que se vean afectados por todo el despliegue técnico.
“¡Están todos a las puteadas con el tránsito! Perdón a todos los vecinos de Libertador”, se sinceró, entre risas.
En esa misma línea, indicó sobre el orgullo que le genera realizar esta actividad en su país: “Es algo que nunca hice. Nunca hice un trompo en la calle. Realmente soñaba con hacerlo y es algo que me genera muchísima ilusión. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Sé que lo van a disfrutar mucho .Dan tanto para apoyarme, es darles algo chiquito como traerles el auto acá. Lo quería hacer. Es un honor y un placer enorme. Ojalá lo disfruten".
Cómo será el recorrido
El piloto de la escudería Alpine dará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El evento está pautado con los siguientes horarios y actividades:
- 12.45: Colapinto comenzará las actividades en pista al subirse al Lotus E20 de 2012.
- 14.30: el piloto conducirá el legendario Flecha de Plata, el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.
- 15.15: Colapinto se sube nuevamente al Lotus para un segundo recorrido.
- 15.55: el pilarense saludará al público a bordo de un micro descapotable, como broche final de su exhibición.
- El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. Debido al amplio operativo de seguridad, se recomienda no transitar las zonas aledañas al barrio de Palermo y Recoleta.
Cómo ver online el Road Show de Colapinto
El evento está programado para este domingo en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.
- ESPN.
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