“Le pongo garra, pero no sale nada”: La frustración de Colapinto tras terminar 16° en el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto terminó 16°, la misma posición desde donde partió, en el circuito de Marina Bay en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Tras la carrera volvió a expresar, ante la prensa, su frustración por el auto de Alpine que parece no responderle. Colapinto aún no logró sumar puntos en lo que va de la temporada.

“Fue una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada. Vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto. No entiendo por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros. Carrera frustrante y mala, muy lenta”, dijo.

En cierto momento de la carrera, el argentino trepó hasta el 12° lugar, pero sus neumáticos medios no resistieron hasta el final y fue sobrepasado por varios pilotos en las últimas vueltas. Entre ellos, Stroll, Lawson y Albon.

Buen duelo entre Franco Colapinto y uno de los pilotos del año: Hadjar.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GSSANKBMnP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Sobre este punto, el automovilista reflexionó: “El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy, pero me podía mantener. Pero ahora voy despacio, lejos de los demás. Es una carrera larga y frustrante cuando te pasan todos. Me pasaban todos. Si me defendía en la entrada de las curvas, me pasaban en la salida. Realmente es muy complicado, cincuenta vueltas con una goma media que en la vuelta 15 ya no daba mas”.

En esta ocasión Alpine apostó por una estrategia diferente con el argentino, pero no funcionó. La escudería francesa decidió que empezara con neumáticos blandos para tratar de ser veloces en la primera parte. Tras quince vueltas, el equipo eligió ponerle neumáticos medios que provocó una pérdida de rendimiento sobre el final de la carrera.

Las declaraciones de Colapinto

"EL AÑO PASADO ME MOSTRABA MÁS Y PODÍA HACER BUENAS LARGADAS COMO LAS DE HOY PERO DESPUÉS PODÍA MANTENER"



✍️ Franco Colapinto



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lZBnuGwhi1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

La dura crítica a la estrategia con los stints

"LOS DOS UN DESASTRE". Colapinto se refirió a los stint que utilizó en Singapur.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tGFviERTJU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025





GP de Singapur

El ganador fue, de punta a punta, George Russell (Mercedes). Lo siguieron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). Con el cuarto lugar de Oscar Piastri, quien sigue liderando el torneo de pilotos, McLaren se consagró campeón de constructores a falta de seis jornadas para concluir el certamen. La escudería británica marcó una gran diferencia por sobre las demás con 12 victorias en 18 carreras.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Singapur

La temporada 2025 de la Fórmula 1 seguirá en dos semanas en Austin, Estados Unidos. Allí, Franco Colapinto disputará su GP número 13 con Alpine con, otra vez, el objetivo de sumar sus primeros puntos. Allí, en 2024 con Williams terminó décimo y obtuvo una unidad.