Lewis Hamilton - Max Verstappen: los descargos de los pilotos después del accidente en el GP de Monza

El incidente resuena todavía en cada rincón del planeta Fórmula 1. El ambiente está en alerta. Por un lado, la rivalidad siempre es una buena propaganda, por el otro, la fricción entre Lewis Hamilton y Max Verstappen ya obligó a los organizadores a tomar medidas disciplinarias contra ambos y nadie quiere que el peligro de los accidentes tome una escalada innecesaria.

El día después del choque que dejó fuera de la carrera a ambos en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, encontró argumentaciones de los pilotos y los equipos en las que, al igual que en el “caso Silverstone”, nadie reconoce culpa alguna en lo ocurrido.

En Gran Bretaña, Red Bull cuestionó la maniobra de Hamilton, mientras que Mercedes habló de “accidente de carrera”. El plano se invirtió y las quejas son las mismas... pero desde veredas opuestas. “Lo hemos visto ya en el pasado. En fútbol dirías que fue una falta táctica, sabía que si Lewis quedaba en cabeza, posiblemente significaba la victoria”, valoró Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes. Y, como si se tratara de pagarle a su adversario con la misma moneda, Christian Horner, el jefe de Red Bull ahora dijo: “Fue un incidente de carrera”.

En el primer choque, Hamilton continuó en carrera, y fue sancionado con una carga de 10 segundos a su tiempo. Ahora, como Verstappen no pudo continuar, la FIA que determinó que el neerlandés fue el culpable, lo sancionó para la próxima carrera (el 29 de septiembre, en el GP de Rusia, en el circuito de Sochi), donde luego de realizarse la clasificación, el piloto de Red Bull perderá tres lugares en la grilla.

La rueda trasera derecha del Red Bull de Verstappen impacta contra el casco de Hamilton; el halo protegió la seguridad del piloto de Mercedes ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Los pilotos, en su mayoría, consideran que no fue un acto grave de ninguno de los dos. “Cada uno hizo lo que tenía que hacer, además fue un golpe sin peligro a 40 km/h. La mala suerte fue que tocaron sus ruedas”, argumentó Fernando Alonso.

Verstappen, en esa línea de razonamiento, expresó su defensa. “Nos dimos cuenta de que iba a estar apretado en la curva 1 -recordó el neerlandés-. Se cruzó después de la línea blanca, tuve que ir a la parte verde para no tocarlo, y me fui por el exterior. Y por supuesto, se dio cuenta de que iba por él. Así que siguió apretándome. Yo quería seguir luchando con él porque quería competir, por supuesto, y la gente entonces automáticamente empieza a hablar de Silverstone. Pero estas cosas pasan. Por supuesto, no fue agradable en ese momento. Pero creo que todos somos lo suficientemente profesionales como para seguir adelante y seguir compitiendo entre nosotros”.

Verstappen se retira de la zona del accidente; Hamilton le reprocha que no se haya detenido a ver cómo se encontraba

El enojo de Lewis Hamilton con Max Verstappen

Pero más allá de las explicaciones y las penalidades, es la relación entre ambos pilotos la que se pone cada vez más tensa. En su análisis del accidente, Lewis Hamilton dejó como al pasar una frase que corrobora esa sensación. “Me sorprendió que no viniera a ver si estaba bien. Al final tengo suerte de estar vivo gracias al halo” , subrayó.

Consultado sobre los dichos de su adversario, Verstappen explicó con frialdad. “En el calor del momento es mejor irse tranquilamente”.

Una posición inversamente proporcional a la que ambos tomaron en el primer accidente, el 18 de julio, en Silverstone. Aquella vez, el campeón del mundo se desligó de un posible error en la maniobra: “Estábamos a la par. Esté o no de acuerdo con la penalización, recibí el golpe en la mandíbula y seguí”. El neerlandés, por entonces, había dicho: “Estoy muy decepcionado por haber sido eliminado de esta manera. La penalidad no nos ayuda y no hace justicia para la peligrosa maniobra de Lewis. Estar en el hospital y verlo celebrar (N. de la R.: Hamilton ganó el GP británico) me pareció un comportamiento irrespetuoso y antideportivo”.

Otro ángulo del accidente que dejó fuera de carrera a Lewis Hamilton y a Max Verstappen ANDREJ ISAKOVIC - AFP

El que ahora sintió en carne propia ese comportamiento fue Hamilton, que hizo referencia al golpe del neumático trasero derecho del Red Bull de Verstappen contra su casco. “ Tengo mucho dolor y mi cuello puede ir a peor , aunque lo arreglaremos -afirmó-. Me siento afortunado, doy gracias a Dios por el halo que me ha salvado, a mí y a mi cuello. Fue un golpe fuerte, pero lo único que quería era seguir corriendo”.

Y elogió a los encargados de juzgar la acción. “Estoy orgulloso de los comisarios. Necesito algo de tiempo para reflexionar realmente sobre ello, pero creo que definitivamente sienta un precedente importante para la seguridad de los pilotos ya que que se establecen reglas estrictas”.

El accidente en Silverstone, en 18 de julio pasado

