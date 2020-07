El piloto británico hizo un comentario polémico sobre un video en dónde Bill Gates habla de la financiación que hace su fundación para la investigación de la vacuna del Covid-19 Fuente: AP

Se hizo habitual ver a Lewis Hamilton metido en medio de alguna polémica fuera de las pistas. En las últimas semanas, estuvo involucrado en varias controversias: cruzó a Bernie Ecclestone por las declaraciones del expatrón de la Fórmula 1 sobre el racismo, criticó a España por las corridas de toro y manifestó su indignación por el silencio de algunos de sus colegas en relación al asesinato del afroamericano George Floyd.

Ahora, el piloto británico hizo un comentario polémico sobre la publicación de un usuario del video de Bill Gates dónde el magnate norteamericano habla de la financiación que hace su fundación para la investigación de la vacuna del coronavirus.

Esta última polémica surgió a raíz de una publicación que hizo Hamilton en su cuenta de Instagram. El piloto británico compartió el video de Bill Gates que tenía el comentario de un usuario: "Recuerdo cuando dije mi primera mentira". Minutos más tarde, borró el posteo pero no pudo evitar las reacciones de las personas en las redes que lo acusaban de ser un antivacunas.

Muchos seguidores del séxtuple campeón de la Fórmula 1 vieron en la actitud de Hamilton un intento de quitarle credibilidad a Bill Gates aunque el británico publicó una aclaración más tarde en sus redes sociales. "Hola, chicos. Me he dado cuenta de algunos comentarios en mi publicación anterior sobre la vacuna del coronavirus y quiero aclarar lo que quería decir, ya que sé por qué se pueden haber malinterpretado", arrancó.

"En primer lugar, no había visto el comentario adjunto y eso es 100% mi culpa. Tengo mucho respeto por el trabajo de caridad que hace Bill Gates. También quiero dejar en claro que no estoy en contra de la vacuna, no dudo de que será importante en la lucha contra el coronavirus y confío en que se desarrolle para ayudar a salvar vidas", continuó el piloto.

"Después de ver el vídeo, me di cuenta de que dejaba claro que hay muchas dudas sobre los efectos secundarios y sobre cómo se va a financiar. Puede que no siempre haga bien mis publicaciones, soy humano y aprendo cada día", se disculpó Hamilton.

En varias oportunidades, los fanáticos de la Fórmula 1 le han pedido al piloto de Mercedes que sea más responsable con lo que publica en sus redes sociales por la cantidad de seguidores que tiene. Creen que al tener una gran influencia en sus admiradores, no debería difundir ningún tipo de publicación que fomente la polémica o el miedo como esta última que alertó sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus.