Lewis Hamilton y una entrevista que sacudió a la Fórmula 1: “utilizo las críticas como combustible”

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se prepara para levantar el telón y uno de los máximos atractivos está centrado en el estreno oficial de Lewis Hamilton en Ferrari. El piloto británico está en la recta final para subirse al SF-25 y los fanáticos miran de reojo esta comunión. Pero más allá de los comentarios negativos que recibe siempre Hamilton, el británico aseguró que “utilizo las críticas como combustible”.

En los últimos días se generó revuelo por la aparición del siete veces campeón del mundo en la revista “TIME”. El británico apareció en la portada del 27 de febrero último y dejó algunos conceptos que generaron controversias: “Se me ocurrió una idea creativa. Así que fue idea mía hacer esa sesión, que es algo de lo que estoy muy orgulloso”.

Y agregó: “Es mi primera creatividad dirigida a la sesión de fotos. Estoy muy contento de cómo ha salido. De hecho, no he tenido ni un segundo para leer el reportaje, pero he oído que ha salido muy bien”, aseguró Hamilton.

Sin embargo, algunos de sus comentarios han generado repercusión en las redes sociales. “Siempre me ha gustado la negatividad. Nunca he respondido a ninguno de los hombres blancos mayores que han hecho comentarios sobre mi carrera y sobre lo que creen que debería estar haciendo. Cómo apareces, cómo te presentas, cómo actúas disipa eso poco a poco”.

Hamilton aseguró en la entrevista con TIME que la vejez es “un estado mental” y que él “nunca será un anciano”. Le contestó así, indirectamente, a Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, que sostuvo en su libro Inside Mercedes F1 que todos los pilotos tiene un límite de vigencia y que eligió a Andrea Kimi Antonelli, de 18 años, para suceder a Hamilton.

En TIME, el piloto británico fue muy claro: “Nunca me compares con nadie. Soy el primer y único piloto negro que ha habido en este deporte. Tengo una constitución diferente. He pasado por muchas cosas. He tenido mi propio viaje. No puedes compararme con otro piloto de 40 años. Pasado o presente, piloto de Fórmula 1. Porque no se parecen en nada a mí. Tengo hambre, estoy motivado y no tengo mujer ni hijos. Estoy centrado en una cosa, y es ganar”.

Lewis Hamilton had a strong response to being compared to other athletes at age 40.



Expertos como Eddie Jordan aseveró que fue un error de Ferrari fichar a Lewis Hamilton. “Mi mentalidad es la de agachar la cabeza y seguir haciendo lo que hago. Sé que estoy creciendo cada día. Sé que cometeré errores. Soy humano. Pero una cosa de la que estoy orgulloso es que tengo empuje, tengo concentración, soy capaz de admitir cuando me equivoco. Y sé que mañana trabajaré para ser mejor. Naturalmente, en nuestro deporte, la crítica es algo que todo el mundo recibe. Y realmente no me importan algunos de los comentarios que han surgido a lo largo de mi carrera. No se trata sólo de los últimos 12 meses. Simplemente lo uso como combustible”, respondió Hamilton.

