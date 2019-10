Cada detalle de la salud de Michael Schumacher es observado con lupa desde su accidente en un centro de esquí en 2013. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2019 • 15:13

El 9 de septiembre pasado, el alemán Michael Schumacher fue llevado a un centro médico de París para ser sometido a un tratamiento del que no se ofrecieron inicialmente mayores detalles. Bajo un estricto operativo de seguridad, el expiloto de Fórmula 1 llegó al Hospital Europeo Georges Pompidou y se mantuvo el hermetismo. Hasta ahora, que Philippe Menasché, director del lugar, concedió una entrevista con el diario italiano "La Repubblica" y dejó algunas señales entrelíneas.

El especialista, al que la prensa europea lo describe como "pionero de la terapia celular para curar la insuficiencia cardíaca", sostuvo que "no hubo experimentos" con Schumacher, luego de que se diera a conocer que el multicampeón podría haber sido sometido a un tratamiento regenerativo con células madre que consiste en transfusiones para lograr una acción anti-inflamatoria sistemática.

No obstante, Menasché se mostró molesto con los trascendidos y, sin romper el secreto profesional, enfatizó: "Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento, que es un término abominable que no se corresponde con una visión sería de la medicina".

Phiillippe Menasche, el cirujano director del hospital en París en el que Schumacher ingresó hace tres semanas

"Es cierto que fui el primero en hacer trasplantes de células madre del corazón, pero ese ciclo de pruebas terminó hace dos años. Hubo un gran progreso en los últimos 20 años, pero la verdad es que todavía sabemos poco. Aún cuando hubo una explosión de atención hacia nuestro departamento al principio", reconoció el médico.

"Eso ya se ha normalizado. Incluso, cuando mi nombre se vinculó con Schumacher, recibí pedidos de todo el mundo por un tratamiento similar", agregó el director, sin detallar qué fue lo que sucedió con el alemán durante el tiempo que permaneció internado. Un medio francés aseguró, además, que el operativo de seguridad para llevarlo al servicio de cirugía de ese hospital fue tan gigantesco que hicieron evacuar a los vecinos durante el arribo. Además, se dijo, fue admitido con un nombre falso para sumar al hermetismo que rodea cada acción alrededor del séptuple campeón.

La familia de Schumacher no emitió ningún comunicado al respecto, por lo que todavía sigue pendiente conocer en detalle el estado de salud del expiloto, a casi seis años del accidente de esquí en el que sufrió daños cerebrales. El último que ha dicho algo al respecto fue Jean Todt, actual presidente de la FIA y exjefe de equipo