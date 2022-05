Mick Schumacher: un tremendo accidente lo dejó fuera del Gran Premio de Mónaco

La imagen del auto es impactante. Sin embargo, el piloto salió caminando sin ningún tipo de problemas. Mick Schumacher fue protagonista nuevamente de un espectacular accidente, esta vez en el siempre complejo circuito de Montecarlo, donde perdió el control de su vehículo, realizó un trompo e impactó contra las defensas. El resultado asombró a todos, tanto los espectadores en pista, como a los millones que seguían la carrera por televisión: el Haas del alemán se partió literalmente en dos.

Se trató de una carrera que ya desde el inicio mostró situaciones extradeportivas que perturbaron el normal funcionamiento: primero, las persistentes lluvias que demoraron el comienzo, primero, y que motivaron una largada en marcha con el Safety Car como guía. A partir de ello, más allá de algunos chubascos, hubo situaciones anormales por las estrategias de cambio de neumáticos y también este accidente que forzó a una nueva interrupción.

Mick Schumacher sale caminando sin problemas después del tremendo accidente https://twitter.com/F1

Ocurrió en la vuelta 30, cuando circulaba a velocidad media, en la zona de la piscina, y en un ángulo extraño con el que golpeó contra las barreras de contención. Inmediatamente, se desprendió el motor del chasis, por lo que el Haas quedó cortado al medio. Se contuvo la respiración por un momento en el box de Haas, hasta que el propio piloto aseguró estar bien a través del intercomunicador.

Schumacher ya había tenido un serio accidente en Mónaco el año pasado, durante la jornada de clasificación.

Tremendo accidente de Schumacher

Es el segundo susto que da el alemán, de 23 años, en lo que va de esta temporada. El anterior accidente ocurrió en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde durante la Q2 chocó contra un muro cuando faltaban cinco minutos y tenía el noveno tiempo más veloz. La pista se llenó de cientos de trozos del vehículo, la clasificación quedó interrumpida y el piloto requirió de asistencia médica antes de ser trasladado, sin que la ambulancia se preocupara por ir demasiado rápid,o hasta el centro médico del circuito. Mientras se preparaba el helicóptero, las cámaras llegaron a mostrar a Mick en la camilla, lúcido y dialogando con quienes lo rodeaban.

El accidente en Arabia Saudita

Una máquina de romper autos

No es una novedad que Mick Schumacher tenga este tipo de situaciones. Durante la temporada pasada, los accidentes del piloto alemán le provocaron a la escudería Haas un gasto superior a los cuatro millones de dólares. Así, el hijo de Michael, siete veces campeón de la máxima categoría, encabezó el ranking de daños, según un informe publicado por el sitio neerlandés F1 Maximaal. Lo siguieron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el campeón, el holandés Max Verstappen (Red Bull). Al fondo de la tabla, y como si hubieran obedecido a un pedido expreso de sus patrones de cuidar los autos al máximo, aparecen los dos corredores del equipo Alpine: el español Fernando Alonso (US$ 353 mil) y el francés Esteban Ocon (US$ 313 mil).

Cuatro accidentes resumieron la temporada 2021 del hijo de Michael Schumacher, un verdadero dolor de cabeza para el carismático Günther Steiner, director del equipo Haas. Sobre todo cuando las finanzas de la escudería aprietan.

Mick Schumacher inauguró su “temporada de accidentes” en Imola, sede del GP de Emilia-Romaña. Era su segunda carrera en la máxima categoría y el hijo del siete veces campeón mundial estrelló su vehículo contra la pared en la vuelta 4 y ¡cuando estaba el auto de seguridad en la pista! El piloto reveló que ese incidente condicionó el resto de la carrera: “Para ser honesto, realmente no sé qué pasó. Fue bastante rápido, simplemente perdí el control y no logré recuperarlo antes del muro. Creo que mi conducción posterior fue bastante impulsada por mi enojo”.

El segundo de los incidentes de Mick Schumacher ocurrió en las pruebas libres del circuito de Mónaco, allí donde nació Charles Leclerc. En la tercera sesión libre, el joven alemán impactó con su auto contra una de las vallas laterales de protección. Conclusión: toda la parte delantera de su Haas dañada y un arreglo que su propio equipo estimó en no menos de medio millón de dólares. “Estimo que costará entre 300 mil y 500 mil dólares. Sólo el alerón delantero cuesta 150 mil dólares”, dijo Steiner, el director deportivo, en su momento. En declaraciones al portal Formel1.de, Steiner recordó que les había pedido encarecidamente a los conductores que no dañaran los vehículos chocándose contra los guardarrails. “Claramente, no funcionó”, bromeó entonces.

Mick Schumacher no para de dar sustos NurPhoto - NurPhoto

El tercer incidente del joven alemán en la temporada ocurrió en el circuito francés de Paul Ricard. Esta vez, se pegó en la primera tanda clasificatoria (Q1). El Haas entró demasiado rápido a la curva 6 y volvió a terminar contra las vallas laterales de protección, algo habitual en Schumacher. Además de dañar su auto, complicó los neumáticos. Para peor, ya había conseguido el tiempo que lo depositaba en la Q2 pero, tras el impacto, no pudo competir y se quedó con el decimoquinto lugar en la grilla.

Diciembre también aportaría su cuota de “choques Schumacher”. El piloto de Haas tuvo su accidente en el GP de Arabia Saudita, corrido en los primeros días del mes en el circuito de Corniche, en la ciudad de Yeddah. En el giro 10 de la carrera, el alemán se fue de pista al tomar la curva 23, provocando “grandes daños” a su vehículo, según consignó el sitio web de la F1. Schumacher pidió perdón a su equipo por el altercado, que arruinó el trabajo realizado durante todo el fin de semana. “Estoy bien, pero les pido disculpas por esto”, dijo el corredor a través de la radio tras el incidente.