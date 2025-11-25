Posiciones de la F1: tabla y las dos fechas que le quedan al calendario 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 (F1) es la más pareja y apasionante del último lustro con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri junto a Max Verstappen (Red Bull) en puja por el título y una batalla que se encamina a definirse en el último de los dos Grandes Premios (GP) que restan para concluir el calendario.

El Gran Circo tendrá su penúltima jornada el fin de semana en Qatar, en el circuito de Lusail, con carrera sprint, por lo que habrá más puntos en juego que los habituales. La fecha definitoria, la 24ª, será una semana después, entre el 5 y 7 de diciembre, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Max Verstappen ganó cuatro de las últimas seis carreras en la Fórmula 1 y no se baja de la pelea por el título Mikael Ona� - ZUMA Press Wire�

El líder de la tabla de posiciones es Norris con 390 unidades mientras que Piastri y Verstappen suman 366 cada uno. El tetracampeón vigente alcanzó al australiano con su triunfo en el GP de Las Vegas y llegó al segundo lugar después de ubicarse tercero en gran parte del año. Desde que se reinició la F1 tras el parate por el verano en Europa, es el piloto que más sumó con cuatro primeros lugares en las últimas seis carreras.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, sigue sin poder cosechar tantos en el torneo y anhela hacerlo en las últimas dos jornadas en Lusail y Yas Marina para no ser el único piloto en actividad en terminar en cero -el otro es su compañero Jack Doohan, a quien reemplazó en la séptima jornada-. Lo positivo para el argentino es que, más allá de cómo cierre la temporada, comenzará como titular en 2026.

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el triunfo de Verstappen y la descalificación a los McLaren en Las Vegas OPTA

Calendario y ganadores de la Fórmula 1 2025