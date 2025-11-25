Posiciones de la F1: tabla y las dos fechas que le quedan al calendario 2025

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri definirán el título de pilotos en los GP de Qatar y Abu Dhabi; McLaren ya se quedó con el trofeo de constructores
La temporada 2025 de la Fórmula 1 (F1) es la más pareja y apasionante del último lustro con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri junto a Max Verstappen (Red Bull) en puja por el título y una batalla que se encamina a definirse en el último de los dos Grandes Premios (GP) que restan para concluir el calendario.
El Gran Circo tendrá su penúltima jornada el fin de semana en Qatar, en el circuito de Lusail, con carrera sprint, por lo que habrá más puntos en juego que los habituales. La fecha definitoria, la 24ª, será una semana después, entre el 5 y 7 de diciembre, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
El líder de la tabla de posiciones es Norris con 390 unidades mientras que Piastri y Verstappen suman 366 cada uno. El tetracampeón vigente alcanzó al australiano con su triunfo en el GP de Las Vegas y llegó al segundo lugar después de ubicarse tercero en gran parte del año. Desde que se reinició la F1 tras el parate por el verano en Europa, es el piloto que más sumó con cuatro primeros lugares en las últimas seis carreras.
Franco Colapinto (Alpine), por su parte, sigue sin poder cosechar tantos en el torneo y anhela hacerlo en las últimas dos jornadas en Lusail y Yas Marina para no ser el único piloto en actividad en terminar en cero -el otro es su compañero Jack Doohan, a quien reemplazó en la séptima jornada-. Lo positivo para el argentino es que, más allá de cómo cierre la temporada, comenzará como titular en 2026.
Calendario y ganadores de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).
- GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).
- GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).
- GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
