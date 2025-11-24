Próxima carrera de la F1: cuándo es y todas las fechas que le quedan al campeonato

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en instancias decisivas con tres pilotos pujando por el título que se definirá en los últimos dos GP del calendario que se realizarán en fines de semana consecutivos en Qatar y Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos.

El certamen tendrá su próximo capítulo, que será el penúltimo del año, en el circuito de Lusail con carrera sprint entre el próximo viernes y el domingo 30 de noviembre. El campeonato concluirá una semana después en Yas Marina, entre el 5 y 7 de diciembre.

Con dos jornadas por delante, el trofeo de conductores lo pueden ganar los McLaren Lando Norris y Oscar Piastri o Max Verstappen (Red Bull). El neerlandés, tetracampeón vigente, se impuso en la última final en Las Vegas, Estados Unidos, y no se baja de la pelea, mucho más después de que Norris y Piatri fueron desclasificados porque sus monoplazas incumplieron con el grosor mínimo del bloque posterior de deslizamiento y no sumaron unidades.

Norris continúa en lo más alto con 390 puntos mientras que Piastri y Verstappen suman 366 cada uno. Verstappen alcanzó al australiano y llegó al segundo lugar después de ubicarse tercero en gran parte del año. Desde que se reinició la F1 después del parate por el verano en Europa, es el piloto que más sumó.

Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en la temporada 2025 en Qatar y Abu Dhabi HECTOR VIVAS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, sigue sin poder cosechar tantos en el torneo y anhela hacerlo en las últimas dos jornadas en Lusail y Yas Marina para no ser el único piloto en actividad en terminar en cero -el otro es su compañero Jack Doohan, a quien reemplazó en la séptima jornada-. Lo positivo para el argentino es que, más allá de cómo cierre la temporada, comenzará como titular en 2026.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.