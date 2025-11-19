Próxima carrera de la F1: cuándo es y todas las fechas que le quedan al campeonato

A la temporada 2025 de la Fórmula 1 le restan apenas tres GP los cuáles se desarrollán consecutivamente en los fines de semana venidero y se definirá el título de pilotos a favor de Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) o Max Verstappen (Red Bull), los tres que llegan con chances después de 21 fechas.

La jornada número 22 será el Gran Premio de Las Vegas en Estados Unidos, programado para entre este jueves y el domingo 23 de noviembre, teniendo en cuenta los horarios de la Argentina. La actividad comenzará con el primer entrenamiento el día 20 a las 21.30 y concluirá el 23 con la final programada a la 1.

El británico Norris se impuso en las últimas dos finales y, también, en la sprint del GP de Brasil en San Pablo y lidera la tabla de posiciones con 390 puntos, 24 más que su compañero Piastri. El tetracampeón vigente, Verstappen, marcha tercero con 341 unidades y, aunque quedó algo relegado y no tiene margen de error, no se baja de la pelea por coseguir si quinta estrella seguida.

Franco Colapinto, por su parte, competirá nuevamente con Alpine, que durante el GP de Interlagos lo confirmó como pilota titular para la próxima temporada. Es uno de los dos conductores que no sumó en el año -el otro es su compañero Jack Doohan, a quien reemplazó desde el GP de Emilia-Romagna en Imola- y buscará hacerlo en Las Vegas más allá de las limitaciones que tiene su monoplaza.

El torneo de constructores ya se definió tras el GP de Singapur con el título de McLaren. Después del GP de Brasil, el equipo británico domina la tabla de posiciones con 756 puntos y su escolta es, otra vez, Mercedes con 398. Tercero está Red Bull con 366 mientras que Ferrari cayó al cuarto escalón con 362.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

22 de noviembre - GP de Las Vegas.

30 de noviembre - GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre - GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

Equipos y pilotos de la temporada 2025

La grilla de equipos y pilotos de la F1 2025 se modificó con respecto al inicio de la temporada. Tras la segunda fecha, hubo un “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls en el que el japonés Yuki Tsunoda se hizo con el lugar de Liam Lawson y pasó a ser compañero de Max Verstappen. Lawson volvió a la escudería que compitió el año pasado y comparte equipo con el debutante Isack Hadjar. Luego del GP de Miami, correspondiente a la sexta jornada, Alpine prescindió de Jack Doohan y le dio la titularidad a Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería francesa.

En el resto de los equipos no hay cambios en relación a cómo empezaron el 2025. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El multicampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Otro juvenil que desembarcó en la Fórmula 1 fue Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Solo dos los equipos mantuvieron a sus pilotos de la temporada anterior: Aston Martín sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, flamante bicampeón del torneo de constructores, con Lando Norris y Oscar Piastri.