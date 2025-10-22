Red Bull define: Helmut Marko sentencia, Yuki Tsunoda tambalea y se acerca el anuncio del compañero de Max Verstappen para 2026

Se acerca el desenlace de la Fórmula 1 y cada jornada es apasionante. Pero también las escuderías deben definir sus equipos para 2026 y en ese contexto aparece Red Bull, porque se mantiene la incertidumbre sobre el futuro de Yuki Tsunoda en la estructura de la casa de Milton Keynes. Todo se intensificó tras el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, donde el piloto japonés volvió a quedar muy lejos del rendimiento de su compañero de equipo, Max Verstappen, y terminó 7°.

El margen para el piloto japonés parece cada vez menor, porque en las últimas horas, Helmut Marko, el principal asesor de la escudería, fue contundente sobre el desempeño de Tsunoda, ya que aseguró que el piloto es “el problema” y además explicó: “Dijimos que tomaríamos la decisión después del Gran Premio de México. Así que dejémoslo así, por favor”.

Helmut Marko, principal asesor de Red Bull, explicó que después del Gran Premio de México anunciarán al compañero de Max Verstappen para 2026 (Photo by Gongora/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto - NurPhoto

En el Gran Premio en Austin, Verstappen fue el más rápido en cada una de las sesiones, mientras que el japonés luchó con su RB21 para escalar posiciones tras una complicada sesión de clasificación. Marko fue directo al término de la ‘qualy’ para la sprint del sábado. “Es triste cuando tenemos a un piloto en la pole y el otro ni siquiera pasa a la Q2”, en referencia al nivel de cada uno de sus pilotos en el primer día de actividad en el Circuito de Las Américas.

Al final de la carrera principal, en medio de la alegría por la victoria de Max Verstappen, el dirigente austriaco mantuvo su postura respecto del desempeño del equipo, puntualmente de Tsunoda: “El problema es el piloto, y después del Gran Premio de la Ciudad de México tomaremos una decisión sobre quién será el compañero de equipo de Max en 2026”.

Ante este escenario, la lista de candidatos para ocupar el asiento de Tsunoda, tanto en Red Bull como en Racing Bulls, según Motorsport es extensa. Incluso, el medio especializado señala a Isack Hadjar como el piloto más sólido para 2026. Además, el ex piloto de McLaren en la Fórmula E, Sam Bird, aparece como una posibilidad de que se produzca un relevo antes de que finalice el campeonato actual. Arvid Lindblad, que integra el equipo junior de Red Bull, representa otra opción emergente, cuya incorporación al equipo filial podría dejar a Lawson y Tsunoda disputándose el segundo asiento en Racing Bulls.

Isack Hadjar, de Racing Bulls, aparece, según varios medios especializados, como el principal candidato a reemplazar a Yuki Tsunoda. (Photo by Peter Fox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) PETER FOX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pesar de las palabras de Helmut y un contexto que lo señala como el principal responsable del bajo rendimiento de su monoplaza, Tsunoda no tuvo problemas en manifestarse en desacuerdo: “El problema fue más bien el momento en que salimos del garaje; el timing no estuvo ni cerca de ser el adecuado. Así que, sinceramente, no sé qué pasó ahí. Pero sí, algo salió mal y no tuvimos oportunidad de marcar un tiempo. Bastante lamentable“.

Y agregó: “Muy frustrante, porque no estuvo bajo mi control. No sé… es algo que, siendo honestos, no podía controlar. O bueno, que podríamos haber controlado, pero dependía más de ellos que de mí, del equipo que gestiona el timing. Así que sí, bastante decepcionante“, concluyó.

Cabe recordar que Tsunoda arrancó la temporada 2025 en Racing Bulls, pero en la tercera fecha (el Gran Premio de Japón) reemplazó a Liam Lawson y se sumó a las filas de Red Bull. Con la primera escudería consiguió 3 puntos y con la actual recogió 25, una diferencia abismal con el neerlandés, que acumula un total de 306 y se acerca peligrosamente a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.