Red Bull se disculpó por un comentario que derivó en fuerte bullying a Kimi Antonelli: la reacción de Mercedes
La escudería salió a responder luego de las críticas que recibió el joven piloto italiano tras un error en el GP de Qatar; “Los comentarios son claramente incorrectos”, afirmaron
Este lunes, Red Bull salió a disculparse públicamente por los comentarios de Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max Verstappen, quien —en medio de la puja por el cierre del Mundial de Fórmula 1— cuestionó una maniobra del piloto de Mercedes Kimi Antonelli, lo que derivó en una serie de comentarios agresivos en redes sociales para el italiano.
“No termino de entender lo que pasó con Antonelli, Max. Parece que se apartó a propósito para dejar pasar a Norris”, se escuchó decir al ingeniero por radio luego de que Antonelli se abriera de más en una curva y le cediera su posición a Lando Norris, que sumó dos puntos clave en la lucha por el campeonato y una de las principales competencias para el neerlandés en el torneo.
En el posteo que publicaron en su cuenta de X, desde el equipo de Red Bull expresaron: “Los comentarios realizados antes del final e inmediatamente después del GP de Qatar no sugiriendo que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelante son claramente incorrectos”.
“Las repeticiones muestran a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo pase”, añadieron y cerraron: “Lamentamos sinceramente que esto haya llevado a Kimi a recibir abuso en línea”.
A los pocos minutos, la propia escudería Mercedes respondió el posteo: “El abuso nunca es aceptable. Les agradezco que lo aclaren. Nos vemos en la pista en Abu Dhabi”.
El propio Antonelli ya había explicado el error tras la carrera: “Con las gomas duras estaba empujando y estaba por entrar en el DRS detrás de Sainz. Pero en la curva nueve tuve un momento grande y casi choco; me fui de pista y perdí la posición con Lando, lo cual fue molesto”.
Los resultados del GP de Qatar
Antonelli quedó en quinto lugar y Norris se llevó el cuarto puesto en la carrera en Doha. Carlos Sainz, de Williams, quedó en el tercer lugar del podio, por detrás del otro piloto de Mclaren, el australiano Oscar Piastri. El primer lugar fue, nuevamente, para Verstappen.
De esta forma, la victoria del neerlandés este domingo en Qatar dejó el campeonato abierto y la definición será la semana que viene en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina. Norris lidera la clasificación con 408 puntos; lo siguen Verstappen con 396 y Piastri con 392.
El inglés llegó a Lusail con la posibilidad de consagrarse por primera vez, pero terminó cuarto tras superar a Antonelli y quedar detrás de Sainz. Verstappen viajará a Abu Dhabi a 12 puntos del líder, mientras que Piastri cayó al tercer lugar, a 16 unidades de su compañero.
Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, quedó 14° en una carrera que largó desde el pit lane y en la que aprovechó los accidentes sobre la pista para avanzar ubicaciones. Lo positivo para el argentino, más allá de que no sumó puntos y es el único piloto activo sin unidades en la tabla, es que no cometió errores y llegó antes que su compañero, Pierre Gasly, quien había comenzado noveno.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).
- GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).
- GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).
- GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Qatar en Lusail - Max Verstappen (Red Bull).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
