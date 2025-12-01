Horario de Racing vs. Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 concluyen este lunes con el duelo entre Racing Club y Tigre en el estadio Cilindro de Avellaneda y arbitraje de Andrés Merlos. El ganador enfrentará en semifinales a Boca Juniors, que eliminó a Argentinos Juniors con un triunfo 1 a 0 en la Bombonera.

El cotejo entre la Academia y el Matador inicia a las 21.30 y se transmite en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Santiago Sosa es una de las figuras del Racing de Gustavo Costas, que eliminó a River en octavos y quiere dar la vuelta olímpica Gonzalo Colini

La previa de Racing vs. Tigre

El equipo dirigido por Gustavo Costas se cargó a River en octavos de final con una victoria 4 a 2 y es uno de los grandes aspirantes al título, más allá de su irregular andar en la primera etapa porque privilegió la Copa Libertadores -fue semifinalista y lo eliminó el campeón, Flamengo-. Aun así, le alcanzó para terminar tercero en el grupo A con 25 puntos gracias a siete victorias, cuatro empates y cinco caídas.

El elenco de Diego Dabove, por su parte, sorprendió a Lanús, el ganador de la Cops Sudamericana 2025, 1 a 0 en la primera ronda de los playoffs y anhela ser la cenicienta del certamen. En la primera instancia quedó séptimo en la misma zona con 22 unidades producto de cinco alegrías, siete igualdades y cuatro derrotas.

Ignacio Russo es la gran figura del Tigre de Diego Dabove @catigreoficial

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomas Conechny o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastián Medina, José David Romero, Ignacio Russo y Elías Cabrera. DT: Diego Dabove.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.72 contra 5.57 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición al tiempo suplementario y, posteriormente, a los penales, paga hasta 3.60.

Ambos clubes se enfrentaron dos veces esta temporada porque compartieron grupo tanto en el Apertura como el Clausura y siempre ganó Tigre. En el primero, en Victoria, fue 1 a 0 con tanto de Jabes Saralegui mientras que en el siguiente, en Avellaneda, el Matador se impuso 2 a 1 con goles de Braian Martínez e Ignacio Russo. Adrián Balboa anotó en el perdedor.