Así quedó la tabla de campeonas históricas del Masters 1000 de Miami, tras el título de Aryna Sabalenka

Este sábado finalizó el certamen femenino del Masters 1000 de Miami 2026 y Aryna Sabalenka se consagró campeona por segunda edición consecutiva. La bielorrusa, N° 1 del ranking WTA con cada vez más diferencia, derrotó a la estadounidense Coco Gauff (4°) por 6-2, 4-6 y 6-3 para levantar el trofeo al igual que en 2025, cuando venció en la definición a Jessica Pegula.

Es la primera jugadora en encadenar las coronas seguidas en Indian Wells y Miami, ambas competiciones celebradas en Estados Unidos, desde que lo hizo la polaca Iga Swiatek en 2022. Así, completó el doblete de títulos conocido como Sunshine Double y afianzó su dominio del circuito en un inicio de año prácticamente perfecto, en el que amplió su vitrina a 24 títulos. En 2026, su expediente señala 23 victorias y una única pero muy dolorosa derrota, en la final del Australian Open.

Aryna Sabalenka fue mucho más que Coco Gauff y, con el público en contra, defendió el título en Miami Marta Lavandier - AP

Conseguir el Sunshine Double es un privilegio, por el nivel de exigencia física y mental, la calidad del cuadro y la cercanía en el calendario. Y además, lo que implica adaptarse a condiciones distintas: el clima seco y más lento de Indian Wells y la humedad y velocidad de Miami. Steffi Graf fue la primera mujer en lograrlo en 1994, y lo repitió en 1996. Kim Clijsters alcanzó el doblete en 2005, Victoria Azarenka en 2011 e Iga Swiatek en 2022.

Con su consagración, Sabalenka pasó a liderar a Gauff el historial entre ambas, ya que hasta esta final estaban igualadas, con seis victorias para cada una.

Aryna Sabalenka superó en el historial a Coco Gauff: ganó cinco partidos contra cuatro de la estadounidense Canchallena

El camino de Sabalenka hacia el título

Segunda ronda : 7-6 (5) y 6-4 a la estadounidense Ann Li (39°)

: 7-6 (5) y 6-4 a la estadounidense Ann Li (39°) Tercera ronda : 6-4 y 6-2 a la estadounidense Caty McNally (72°)

: 6-4 y 6-2 a la estadounidense Caty McNally (72°) Octavos de final : 6-3 y 6-4 a la china Zheng Qinwen (26°)

: 6-3 y 6-4 a la china Zheng Qinwen (26°) Cuartos de final : 6-4 y 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste (45°)

: 6-4 y 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste (45°) Semifinal : 6-4 y 6-3 a la kazaja Elena Rybakina (3°)

: 6-4 y 6-3 a la kazaja Elena Rybakina (3°) Final: 6-2, 4-6 y 6-3 a la estadounidense Coco Gauff (4°)

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Miami