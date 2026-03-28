Así quedó la tabla de campeonas históricas del Masters 1000 de Miami, tras el título de Aryna Sabalenka

La bielorrusa, N° 1 del ranking WTA desde hace varios meses, derrotó a la estadounidense Coco Gauff por 6-2, 4-6 y 6-3; defendió la corona
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Este sábado finalizó el certamen femenino del Masters 1000 de Miami 2026 y Aryna Sabalenka se consagró campeona por segunda edición consecutiva. La bielorrusa, N° 1 del ranking WTA con cada vez más diferencia, derrotó a la estadounidense Coco Gauff (4°) por 6-2, 4-6 y 6-3 para levantar el trofeo al igual que en 2025, cuando venció en la definición a Jessica Pegula.
Es la primera jugadora en encadenar las coronas seguidas en Indian Wells y Miami, ambas competiciones celebradas en Estados Unidos, desde que lo hizo la polaca Iga Swiatek en 2022. Así, completó el doblete de títulos conocido como Sunshine Double y afianzó su dominio del circuito en un inicio de año prácticamente perfecto, en el que amplió su vitrina a 24 títulos. En 2026, su expediente señala 23 victorias y una única pero muy dolorosa derrota, en la final del Australian Open.
Conseguir el Sunshine Double es un privilegio, por el nivel de exigencia física y mental, la calidad del cuadro y la cercanía en el calendario. Y además, lo que implica adaptarse a condiciones distintas: el clima seco y más lento de Indian Wells y la humedad y velocidad de Miami. Steffi Graf fue la primera mujer en lograrlo en 1994, y lo repitió en 1996. Kim Clijsters alcanzó el doblete en 2005, Victoria Azarenka en 2011 e Iga Swiatek en 2022.
- Con su consagración, Sabalenka pasó a liderar a Gauff el historial entre ambas, ya que hasta esta final estaban igualadas, con seis victorias para cada una.
El camino de Sabalenka hacia el título
- Segunda ronda: 7-6 (5) y 6-4 a la estadounidense Ann Li (39°)
- Tercera ronda: 6-4 y 6-2 a la estadounidense Caty McNally (72°)
- Octavos de final: 6-3 y 6-4 a la china Zheng Qinwen (26°)
- Cuartos de final: 6-4 y 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste (45°)
- Semifinal: 6-4 y 6-3 a la kazaja Elena Rybakina (3°)
- Final: 6-2, 4-6 y 6-3 a la estadounidense Coco Gauff (4°)
Tabla de campeonas del Masters 1000 de Miami
- Serena Williams (Estados Unidos) - Ocho títulos
- Steffi Graf (Alemania) - Cinco
- Venus Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - Tres
- Mónica Seles (Estados Unidos), Arantxa Sánchez Vicario (España), Martina Hingis (Suiza), Kim Clijsters (Bélgica), Ashleigh Barty (Australia) y Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - Dos
- Martina Navratilova (Estados Unidos), Chris Evert (Estados Unidos), Gabriela Sabatini (Argentina), Svetlana Kuznetsova (Rusia), Agnieszka Radwanska (Polonia), Johanna Konta (Reino Unido), Sloane Stephens (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia), Petra Kvitová (República Checa) y Danielle Collins (Estados Unidos) - Uno
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