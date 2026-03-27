Cómo le fue Franco Colapinto hoy en las prácticas del GP de Japón de la Fórmula 1 2026

El argentino, uno de los pilotos titulares de Alpine, quedó lejos de los primeros puestos en el ensayo inicial y mostró signos de dolor en el hombro derecho
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El Gran Premio de Japón ya está en marcha y los 22 pilotos salieron a la pista en la primera práctica libre (FP1), que se llevó a cabo en la noche de este jueves de la Argentina. Franco Colapinto, quien se ilusiona con volver a sumar puntos al igual que en el GP de China, todavía está calentando motores: fue 16° en el primer ensayo.
En la FP1, Mercedes volvió a mostrar un gran desempeño al igual que en cada salida a la pista desde que comenzó la temporada y consiguió un 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli. En contrapartida, Aston Martin sigue decepcionando ya que Lance Stroll terminó penúltimo a 3.628s del líder, solo por delante de Jack Crawford, quien reemplazó a Fernando Alonso en la escudería británica.
Pierre Gasly, el compañero de Colapinto en Alpine, finalizó 15° a 0.383s del argentino. El único inconveniente para Franco fue una leve molestia en el hombro derecho, algo que se vio reflejado en la transmisión televisiva en el momento en el que fue a boxes para arreglar un problema con la radio, cuando apenas habían transcurrido 15 minutos de la sesión.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Japón
Jueves 26 de marzo
- Prácticas libres 1: 16°.
Viernes 27 de marzo
- Prácticas libres 2: 3.
- Prácticas libres 3: 23.30.
Sábado 28 de marzo
- Clasificación: 3.
Domingo 29 de marzo
- Carrera: 2.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Calendario y resultados de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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