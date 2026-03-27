Cómo le fue Franco Colapinto hoy en las prácticas del GP de Japón de la Fórmula 1 2026

El Gran Premio de Japón ya está en marcha y los 22 pilotos salieron a la pista en la primera práctica libre (FP1), que se llevó a cabo en la noche de este jueves de la Argentina. Franco Colapinto, quien se ilusiona con volver a sumar puntos al igual que en el GP de China, todavía está calentando motores: fue 16° en el primer ensayo.

En la FP1, Mercedes volvió a mostrar un gran desempeño al igual que en cada salida a la pista desde que comenzó la temporada y consiguió un 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli. En contrapartida, Aston Martin sigue decepcionando ya que Lance Stroll terminó penúltimo a 3.628s del líder, solo por delante de Jack Crawford, quien reemplazó a Fernando Alonso en la escudería británica.

Mercedes tiene el mejor auto de la Fórmula 1 2026 y todos los miembros del equipo lo saben ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Pierre Gasly, el compañero de Colapinto en Alpine, finalizó 15° a 0.383s del argentino. El único inconveniente para Franco fue una leve molestia en el hombro derecho, algo que se vio reflejado en la transmisión televisiva en el momento en el que fue a boxes para arreglar un problema con la radio, cuando apenas habían transcurrido 15 minutos de la sesión.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Japón

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 16°.

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2 : 3.

: 3. Prácticas libres 3: 23.30.

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 3.

Domingo 29 de marzo

Carrera: 2.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Calendario y resultados de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: George Russell (Mercedes).

George Russell (Mercedes). GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

El festejo de Kimi Antonelli tras ganar el Gran Premio de China de la Fórmula 1 2026 GREG BAKER - AFP

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina