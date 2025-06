Sergio Checo Pérez habló de Franco Colapinto en medio de la convulsión de Alpine

En el marco del Mundial de Clubes, las grandes figuras del deporte aprovechan para ver a los mejores equipos del mundo en un solo lugar: Estados Unidos. En ese contexto, Sergio Checo Pérez estuvo en Miami para ver el partido entre Real Madrid y Al Hilal. El piloto mexicano, que no tiene equipo en la Fórmula 1 tras su salida de Red Bull, pero que podría regresar al Gran Circo de la mano del ingreso de Cadillac, se tomó unos segundos para hablar del desempeño de Franco Colapinto.

En el entretiempo del partido en el estadio Hard Rock Stadium, Checo Pérez habló con algunos medios y le envió un mensaje de aliento al argentino que está en Alpine, una escudería que vive días convulsionados en medio de una serie de cambios directivos y rumores sobre el futuro del equipo francés.

“A Franco lo veo muy bien. Tiene un gran futuro, pero en la Fórmula 1 hay que ir paso a paso porque el camino es largo. Estoy seguro que está dando buenos pasos en su carrera“, expresó en la charla con @ivanmoreira63, que se viralizó en redes sociales.

Checo siempre apoyando a Franco 🫶🏻



"Franco lo está haciendo muy bien, tiene un gran futuro, pero como todo en la Formula 1 hay que ir paso a paso, el camino es largo y seguro que esta haciendo pasos importantes en su carrera"#F1 #Colapinto #ChecoPerez @FranColapinto… pic.twitter.com/wTfY3uM7Po — FormulaArg (@FormulaArgOK) June 19, 2025

El elogio de Pérez llega en un momento en el que Alpine anunció las salidas de dos figuras clave: Oliver Oakes, ex jefe de equipo, y Luca de Meo, hasta hace poco CEO de Renault. Según informó PlanetF1, los movimientos en la cúpula directiva abren una etapa de incertidumbre y rediseño de estrategias. En medio de este revuelo en la escudería, también circularon versiones que el futuro de Colapinto podía estar condicionado, sin embargo, Pedro Fermín Flores, un reconocido streamer español y que tiene acceso a varios equipos de la Fórmula 1, explicó: “Franco va de la mano de Flavio (Briatore). Así que los seguidores de Franco Colapinto no se preocupen porque donde fuera o fuese, Flavio estará a su lado y si no se le busca sitio“.

El futuro de Checo Pérez

Tras su salida de Red Bull, en diciembre de 2024, el mexicano no volvió a la Fórmula 1, aunque en las últimas semanas se multiplicaron las versiones que podría regresar en 2026 y los posibles interesados serían la escudería estadounidense Cadillac y ahora se habría sumado Alpine.

De acuerdo con el medio PlanetF1, la dirección de Alpine habría tenido contactos informales con el entorno de Pérez en busca de incorporar su experiencia al equipo, aunque también circulan versiones de que su llegada sólo se concretaría en 2026. “Alpine no tiene planes de fichar a Checo Pérez en este 2025, sino que llegaría recién para 2026“, explicaron desde la web británica, mientras que The Race, en sintonía con este medio, agregó que el manager del mexicano, Julián Jakobi, analizaba al menos dos ofertas formales sobre la mesa.

🇲🇽CHECO PÉREZ | Habla de su futuro



🔸 “¿Nos puedes decir algo de tu futuro o aún no?”

🔹 “No, aún no. Todavía es temprano en el año, entonces espero que en algunos meses ya pueda saber qué sigue en mi carrera.”



[#F1] [#SillySeason]pic.twitter.com/7POs3EKoVZ — Molina (@molinajorget) June 18, 2025

El posible ingreso de Pérez a la escudería francesa en 2026 abriría la puerta a una inédita pareja de pilotos latinoamericanos en la parrilla, si es que se concreta el rumor que se desprenderían del francés Pierre Gasly, algo que despierta expectativas y atención en el entorno del automovilismo internacional.