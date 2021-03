Súper TC2000. Del triunfo de Leonel Pernía al debate por el sistema Push to Pass

Las proyecciones no se cumplieron, aunque los protagonistas son cautos sobre la expectativa que el Súper TC2000 generó con la implementación del sistema Push to Pass. La avidez por observar sobrepasos y batallas por las posiciones de privilegios resultó una ilusión. Un movimiento en los primeros metros definió las carreras del fin de semana: con partida detenida, Leonel Pernía (Renault Fluence) se tomó desquite de la maniobra con la que lo superó el campeón defensor Matías Rossi (Toyota Corolla), ganador de la carrera clasificatoria del sábado, que se lanzó con los autos en movimiento. El espectáculo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, donde la categoría empezó la temporada 2021, no experimentó combates por la victoria y tampoco por los cinco primeros lugares del clasificador: los autos tuvieron el mismo orden de paso desde el inicio hasta la bandera a cuadros. El avance de Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), que largó anteúltimo y escaló nueve posiciones, se ofrecía como una rareza en el contexto de chatura, pero el arrecifeño eligió retrasarse en la última vuelta y colocar la apertura del campeonato en la lista de futuros descartes que obliga el reglamento.

La victoria lo posiciona a Pernía en lo más alto del campeonato y a Rossi, como en el comienzo de la temporada pasada, como escolta –en 2020 fue segundo de Canapino-, y también ratifica el rumbo competitivo que en las últimas carreras demostró Renault. “Es una evolución que veníamos teniendo, hicimos unos retoques en el setup del auto y nos dieron resultados”, comentó el tandilense, que reconoció que el Push to Pass lo activó para tomar distancia sobre su perseguidor y asegurar un éxito que en la pista nunca estuvo en riesgo. “Tenemos que tener paciencia: en mi caso era importante interpretar lo que podía hacer Rossi por su experiencia en el Stock Car y lo hicimos a la perfección”, explicó sobre las veces que habilitó la potencia adicional de 40HP que brinda el sistema a los motores para que lleguen al máximo de 360HP.

El festejo de Leonel Pernía en la apertura de la temporada 2021 del Súper TC2000 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires STC2000 Oficial

Cada vez que el piloto conectó el Push to Pass se encendía la luz testigo, de color verde, que estaba colocada debajo del número del parabrisas. Cuando expiraba el período de activación, la luz se apagaba. Los parámetros de activación indicaron un retardo de 9 segundos, una duración de 25′' y un tiempo de inhibición de un minuto. “Pensábamos que se podía utilizar en la variante Reutemann, en la salida de la Horquilla, pero la mayoría creo que lo empleó en la recta. Eso es algo que debemos revisar para generar espectáculo en varias zonas de un circuito, así los autos llegan a la par y no se traduce a solo una carrera de botones en las rectas”, reflexionó Pernía. Uno de sus compañeros de garaje, Matías Milla, que avanzó desde el noveno al sexto puesto, no descubrió el potencial: “En dos o tres ocasiones lo usé mal, de toda forma si lo hacía bien tampoco me hubiera alcanzado para pelearle el puesto a Barrichello”.

El piloto paulista y Rossi son quienes más experiencia tienen con el Push to Pass, por las participaciones en el Stock Car. Y las miradas de ambos fue opuesta. “Desde un comienzo no lo entendí: los autos de Súper TC2000 tienen tracción delantera y no como los del Stock Car, que son de tracción trasera; el auto patinaba cuando lo aplicaba”, relató el brasileño. “No fue el espectáculo esperado, pero es como los partidos de fútbol: a veces salen bueno y a veces, malos. Para activar el sistema hay que estar a un auto de distancia del de adelante, a dos como una exageración, dependiendo de la performance que estamos teniendo en la pista. Ojalá que se luzca en el futuro”, manifestó Rossi.

Julián Santero y Damián Fineschi en la batalla en el circuito N°8; el piloto de Totoya se quedó con el último escalón del podio STC2000 Oficial

¿Experimentar con la utilización del Push to Pass en las carreras clasificatorias y descontar esas activaciones en la carrera final? ¿Inhabilitar al piloto que marcha delante de habilitarlo? ¿Limitar la cantidad de activaciones según la posición de cada piloto en el campeonato? No hay un consenso, aunque son opciones que podrían ser analizadas por la categoría, los equipos y los protagonistas. “En Brasil tenemos 16 activaciones para las dos carreras, pero tiene limitaciones: no se puede utilizar en la largada ni en los relanzamientos, por ejemplo. Mi opinión es que tiene que ser un sistema que respete la igualdad, por esa razón no estoy de acuerdo en que se modifique la cantidad de activaciones según la posición en el campeonato o que el auto que marcha delante no pueda habilitarlo cuando lo atacan”, destaca Rossi. El mendocino Julián Santero, que batalló con Damián Fineschi por el último puesto del podio, observa con agrado algunos retoques para utilizar el Push to Pass: “Lo usé más para defenderme que para atacar, pero lo habilitaría para la carrera clasificatoria y si algún piloto lo utiliza, que se le vaya descontando la cantidad de activaciones para la carrera final. Es una alternativa que abriría también el tema estratégico. Es un condimento para el espectáculo”.

Agustín Canapino escaló desde el puesto 16 al noveno, pero desaceleró en la vuelta final y descartará la carrera a final de la temporada STC2000 Oficial

El sistema Push to Pass rendirá nuevamente examen el fin de semana próximo en el circuito N°9. “Me parece que aporta al espectáculo, aunque quizás se reflejó más en la pelea que se generó en los puestos del medio o del fondo del pelotón que en la punta de la carrera. Seguramente se lucirá más en los circuitos que tienen mayor velocidad”, apuntó el ingeniero Guillermo Cruzzetti, director técnico de Chevrolet, que intentará romper con el dominio que presentaron Renault y Toyota, estructuras que se apoderaron de los siete primeros puestos del clasificador.

Así quedó la clasificación

Leonel Pernía Renault Fluence 41:57.788

Matías Rossi Toyota Corolla a 2.277

Julián Santero Toyota Corolla a 16.493

Damián Fineschi Renault Fluence a 16.831

Rubens Barrichello Toyota Corolla a 19.947

Matías Milla Renault Fluence a 22.681

Franco Vivian Toyota Corolla a 29.757

Facundo Ardusso Honda Civic a 51.451

Juan José Garriz Citroen C4 a 52.408

Bernardo Llaver Chevrolet Cruze a 52.485

Agustín Canapino Chevrolet Cruze a 53.000

Marcelo Ciarrocchi Citroen C4 a 1:01284

Tomás Cingolani Renault Fluence a 1:01.479

Juan Ángel Rosso Honda Civic a 1:05.003

Tomás Gagliardi Genne Chevrolet Cruze a 1:17.984

Fabián Yannantuoni Honda Civic a 1:30.478

José Manuel Sapag Honda Civic a 3 vueltas

Récord de vuelta: Leonel Pernía, en la 6, en 1:22.665 a 147,197 KM/H

Leonel Pernía, en la 6, en 1:22.665 a 147,197 KM/H Campeonato: Pernía, 29; Rossi, 25; Santero, 17; Fineschi, 13; Barrichello, 10.

Pernía, 29; Rossi, 25; Santero, 17; Fineschi, 13; Barrichello, 10. Próxima carrera: domingo 21 de marzo, en Buenos Aires.