Toto Wolff disipó las dudas sobre el motor Mercedes y el reglamento 2026: “Es legal”

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, disipó los rumores sobre las cuestiones reglamentarias que rodean al motor de la fábrica alemana. Es la unidad impulsora que también usará la escudería Alpine, con el argentino Franco Colapinto como uno de sus pilotos titulares. “No entiendo que algunos equipos se concentren más en los demás y sigan discutiendo un caso que es muy claro y transparente”, aseguró Wolff en una ronda con periodistas.

Citado por el portal Motorsport.com, el ejecutivo alemán continuó: “Concretamente en este tema, está muy claro lo que dicen los reglamentos. Está muy claro cuáles son los procedimientos estándar para cualquier motor, incluso fuera de la Fórmula 1. Así que pónganse las pilas”, sentenció, en un mensaje para el resto de los equipos del paddock de la F1.

Toto Wolff, director del equipo Mercedes de Fórmula 1 Nick Didlick - FR123456AP

En este sentido, la escudería Audi fue una de las que protestó por presuntas irregularidades en el motor Mercedes. “Tenemos que confiar en que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tome las decisiones correctas, como hacemos siempre”, sugirió James Key, director técnico del equipo Audi, que hasta el año pasado era Sauber. “Es un reglamento nuevo. Tiene que haber igualdad de condiciones. Si alguien encuentra un difusor ingenioso y dicen que no es lo correcto, que nadie más puede tenerlo, pero vos sí podés usarlo [en relación a Mercedes] durante el resto del año, no tiene sentido. Nunca aceptaríamos algo así”, sentenció.

Wolff, por su parte, no tiene dudas sobre la legalidad del nuevo motor y su apego al nuevo reglamento. “La unidad de potencia es legal. La unidad de potencia se ajusta a cómo están escritos los reglamentos. La unidad de potencia se ajusta a la forma en que se realizan las verificaciones”, insistió.

El nuevo modelo de Alpine, el A526 con motor Mercedes, durante los ensayos de prueba en Barcelona @AlpineF1Team

A la par, el ejecutivo alemán criticó a sus colegas de los otros equipos por las especulaciones sobre el motor. “Hacer reuniones secretas, enviar cartas secretas y seguir intentando inventar métodos de prueba que simplemente no existen… siento que al menos desde nuestra parte estamos tratando de minimizar las distracciones, mirándonos más a nosotros mismos que a los demás, cuando está bastante claro lo que dicen los reglamentos y también bastante claro lo que la FIA nos ha dicho a nosotros y les ha dicho a ellos hasta ahora”, completó.

Wolff les dejó un mensaje a sus competidores: “Pero tal vez todos seamos diferentes. Tal vez algunos quieran encontrar excusas incluso antes de haber empezado para explicar por qué las cosas no van bien. Si alguien quiere entretenerse con distracciones, todo el mundo es libre de hacerlo”, avisó. La FIA pretende que el asunto, relacionado a un supuesto artilugio para mejorar la relación de compresión -y llevarla a una relación de 18:1 con el monoplaza en funcionamiento y mantenerla así dentro de los límites del reglamento-, quede resuelto antes de la primera carrera de la temporada, que se correrá en Australia el próximo 8 de marzo.

El cronograma completo de la temporada 2026

El calendario 2026 incluye por primera vez al Gran Premio de España en Madrid, que reemplazará al histórico GP de Emilia-Romagna. Previo al inicio oficial, se realizarán tres sesiones de pretemporada: del 28 al 30 de enero en Barcelona, la única que se hizo hasta el momento, y dos más en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Colapinto ya corrió 60 vueltas en Montmeló, equivalentes a 279 kilómetros, durante ensayos previos de alta relevancia para conocer su nuevo monoplaza.

Como es habitual, tras la decimotercera fecha habrá un receso de verano europeo entre el 27 de julio y el 20 de agosto. Además, cabe destacar que seis GP’s adoptarán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repetirán con respecto al 2025, mientras que los otros “debutan” en 2026, reemplazando a Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine para la temporada 2026 Prensa Alpine

La principal novedad es el nuevo reglamento técnico. Los motores son “más limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (frente al 20% anterior) y combustibles 100% sostenibles. Las unidades de potencia son más simples y los autos más livianos, pequeños y con aerodinámica activa (alerones que se adaptan a la situación), buscando facilitar los sobrepasos y reducir el “aire sucio” en pista.

Esta reforma provocó una reestructuración en los proveedores de motores. Alpine dejó Renault para usar Mercedes, que también impulsará a McLaren, Williams y al propio equipo Mercedes, que mantendrá en sus filas a George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin, por su parte, cambió Mercedes por Honda, y Red Bull se fusionó con Ford para desarrollar su propio motor. Kick Sauber, en tanto, se renombró Audi F1 Team y utilizará motores Audi, mientras que el debutante Cadillac tendrá motores Ferrari al igual que Haas y la escudería de Maranello.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026