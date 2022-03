Turismo Carretera: Gastón Mazzacane, rápido en la pista y en los boxes

Las carreras denominadas especiales resultan un talismán para Gastón Mazzacane. El platense logró su primer triunfo en la Carreras de las Estrellas, en San Juan, en 2021, y ahora sumó su segundo éxito en el autódromo de Centenario, en Neuquén, después de enseñarse veloz en la pista y tener como aliado a los mecánicos del Dole Racing. El piloto fue protagonista al momento de manejar y los trabajadores desanduvieron un rol preponderante para ensayar el cambio de los dos neumáticos derechos y devolverlo en el primer puesto, tras la parada obligatoria que establecía el reglamento particular de la competencia. Gastón Todino (Torino), se clasificó segundo y es el sorprendente puntero del campeonato, mientras que Agustín Canapino (Chevrolet) completó el podio, aunque resultó el “perdedor” de la jornada.

“Volvimos”, manifestó entusiasmado Mazzacane, después de la prueba de clasificación del sábado. El Rayo terminó segundo, detrás del poleman Canapino, y se mostró confiado con el potencial del auto que prepara el Dole Racing y alista motores de Fabio Chino Martínez. Apenas 42 centésimas lo separaban del arrecifeño, la guía que derramó lágrimas después de marcar el mejor tiempo de vuelta: el recuerdo de su padre Alberto, siempre presente, pero también por la titánica tarea de los mecánicos del JP Carrera, que debieron rehacer el auto, después del accidente que el tetracampeón sufrió en la apertura del calendario, en Viedma.

Los tres pilotos del podio: Gastón Mazzacane marca el pulso, con Gastón Todino y Agustín Canapino como perseguidores; la tarea de los mecánicos del Dole Racing, una ayuda para el éxito del Rayo ACTC

Las series clasificatorias marcaron a los candidatos: Canapino sostenía la firmeza y asomaba imbatible; Mazzacane no ofrecía una referencia certera porque su batería contó con el ingreso del Auto de Seguridad y el tercer vencedor de la mañana neuquina fue Julián Santero (Ford), que aprovechó el recargo que recibió Todino -vencedor en la pista-, porque el auto del Maquin Parts no dio la altura en la revisión técnica. El arrecifeño ganó el duelo en la largada de la prueba final sobre Santero y en ocho vueltas no solo marcó el pulso, también estableció una diferencia de casi cinco segundos, un tiempo que servía para neutralizar inconvenientes al momento de realizar la entrada a los boxes para cumplimentar con el recambio obligatorio de los neumáticos derechos.

Y en la calle de boxes la carrera cambió de rumbo y de mando. Los autos estaban habilitados para ingresar después de la octava vuelta. En la primera ventana, Canapino, Santero y Mazzacane, que componían el terceto que imponía el ritmo al pelotón, hizo su entrada: el arrecifeño quedó pasado de la marca que hizo el equipo en el piso y cerca de la carpa; Santero se estacionó más atrás de lo que habían ensayado y separado del box. Cuando los mecánicos del JP Carrera terminaron la tarea, el piloto no tenía el radio de maniobra para volver a la pista y debió aguardar a que los integrantes del Alifraco Sport finalizaran la labor con Santero. El cronómetro estableció que apenas seis pilotos demoraron más tiempo que el tetracampeón desde que entró a la calle de boxes y retornó a la pista. Ese tiempo valioso -nueve segundos- le quitó la posibilidad de la victoria. No era casualidad que el tercer lugar en el podio significara una recompensa escasa, lo que se reflejaba en el rostro del piloto. “Quedé trabado atrás de Santero y hasta que no salió él no pude salir… Avisé por la radio que me corrieran para atrás, pero no sé qué pasó entre la adrenalina y la confusión de ese momento. Una amargura gigante”, señaló Canapino a la transmisión de ACTC Media.

Agustín Canapino, veloz en la pista, quedó trabado detrás de Julián Santero en la detención obligatoria en los boxes: la demora extra de nueve segundos dinamitó sus posibilidades de triunfo ACTC

La desinteligencia de la escuadra de Canapino y la fortuna del Dole Racing, que hizo una tarea veloz en el recambio, pero que devolvió a la pista a Mazzacane cuando el auto de Nicolás Cotignola se detenía en el box. El platense frenó y evitó un accidente que hubiera generado un caos y dinamitado sus posibilidades de triunfo. El Rayo que era tercero al momento de la detención regresó como puntero, tuvo frialdad para abortar los intentos de superación de Todino y firmó un triunfo, el segundo en el TC. A diferencia de aquel en Villicum, donde la resolución llegó dos horas después de la bandera a cuadros, tras la desclasificación de Valentín Aguirre, este lo celebró en lo más alto del podio. Con el envión y el empuje que ofrecen los triunfos viajará a la tercera fecha, del 27 de marzo, en Concepción del Uruguay.