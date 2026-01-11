Agredieron salvajemente a un árbitro tras un partido de la Liga de básquetbol de Brasil

La locura no tiene límites y la violencia se multiplica en todos los deportes. En la Liga Nacional de Brasil (NBB) el partido entre Pato Basquete y Caixas do Sul terminó en un absoluto escándalo, cuando el árbitro Diego Chiconato fue salvajemente agredido por un grupo de personas cuando terminó el encuentro y las imágenes se difundieron por las redes sociales.

El juego se resolvió tras dos tiempos suplementarios y Caixas se impuso por 91-85, fue en ese momento en el que tres personas atacaron a Chiconato en la cancha. El árbitro intentó defenderse, pero lo tiraron al suelo y lo golpearon brutalmente. En imágenes difundidas por los hinchas que estaban en la cancha, se observa al árbitro del encuentro corriendo y defendiéndose de los agresores. Luego, logró reincorporarse tras haber recibido patadas, mientras jugadores de Pato Basquete intervinieron para frenar los despiadados ataques.Además, la policía tuvo que intervenir y rodeó a los tres involucrados en la pelea. Tanto Lance como Globo Esporte explicaron que las autoridades no confirmaron la identidad de los responsables de semejante salvajada y se desconoce si están vinculados formalmente al club Pato o si pertenecen a un grupo de hinchas.

Ante semejante situación, la NBB emitió un comunicado en repudio de lo ocurrido tras el partido y confirmó que los árbitros agredidos realizaron la denuncia policial correspondiente y se encuentran en buen estado de salud. Además, la Liga destacó que, debido a la absoluta falta de condiciones de seguridad en el gimnasio, decidió que todos los partidos del Pato Basquete como local se disputarán a puerta cerrada, con la presencia únicamente de las personas que participan en los encuentros

“La Liga Nacional de Baloncesto lamenta y condena vehementemente los hechos ocurridos durante el encuentro entre Pato Basquete y Caixas do Sul. La NBB brinda pleno apoyo a los árbitros agredidos, quienes recibieron atención médica y presentaron una denuncia policial inmediatamente después del partido. A pesar de la conmoción causada por los lamentables sucesos, todos se encuentran bien. También se informa que el caso ya ha sido remitido al Comité Disciplinario para la adopción de las medidas pertinentes. La NBB reafirma que no hay lugar para la violencia en los entornos deportivos y que seguirá trabajando para preservar los valores innegociables del deporte”, explicó la liga en un comunicado de prensa.

LNB anuncia resolução da presidência para o episódio de agressão à arbitragem após jogo entre Pato Basquete e Caxias do Sul Basquetehttps://t.co/Txi3NzOxmK pic.twitter.com/oGtIUTI7Vg — NBB CAIXA (@NBB) January 10, 2026

Según un informe de Globo Esporte, Pato también deberá presentar, antes de este lunes, un “Informe Policial interpuesto contra todas las personas que cometieron agresiones o intentaron agredir al equipo arbitral durante el partido en cuestión”. Además, la Liga informó que “Marcelo Pastorello – Vicepresidente y Director/Representante, Alexandre Kopp – Supervisor, Daniel Bertol – Director, y Guilherme Augusto Granzotto – Miembro Suplente del Consejo Fiscal”, sospechosos de estar involucrados en las agresiones, están suspendidos indefinidamente.

En uno de las publicaciones de Lance se asegura que la Policía Militar informó que dos personas fueron trasladadas a la comisaría tras la brutal golpiza al árbitro en la cancha. Según la policía, “tras contener el altercado, se constató que uno de los árbitros presentaba lesiones en la boca y rasguños en el cuello”. Además, según la policía, “dadas las lesiones encontradas y el interés expresado por la víctima en presentar cargos penales, los implicados fueron trasladados al batallón de la Policía Militar para que se redactara un informe”. Incluso, explicaron que los sospechosos fueron interrogados y quedarán en libertad a la espera del juicio.

Ante este contexto el equipo local se refirió a los hechos con un descargo en sus redes sociales: “El Pato Basquete ve oportuno aclarar al público los hechos ocurridos en el partido contra Caxias do Sul y después del partido, destacando que todo el proyecto se basa en el respeto a las leyes y regulaciones, repudiando cualquier acto de violencia, de cualquier naturaleza. Los involucrados ya han aclarado sus explicaciones a las autoridades responsables y Pato Basquete confía en que se haga evidencia la verdad y justicia de los hechos, destacando que colabora con la mejor solución al caso. También destacamos nuestro compromiso con la paz en el deporte y la seguridad de todos los aficionados, familias y profesionales que participan en el evento".