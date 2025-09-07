Así quedó el cuadro de cuartos de final del Eurobasket 2025

Se disputaron este fin de semana los octavos de final del Eurobasket 2025, cuyos cruces de eliminación directa se desarrollan en Riga, la capital de Letonia; y, con varias sorpresas, se definieron los ocho seleccionados que avanzaron a los cuartos siguen en carrera por el título: Turquía, Alemania, Lituania, Finlandia, Polonia, Georgia, Eslovenia y Grecia.

En el primer duelo los turcos sufrieron más de la cuenta para doblegar a Suecia 85 a 79 con 24 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias de Alpere Sengun, jugador de Houston Rockets en la NBA. Su próximo rival serán los polacos, que vencieron a Bosnia 80 a 72 con 28 tantos de Jordan Loyd más 19 y 11 tableros de Mateusz Ponitka.

El otro choque de la parte alta del cuadro será entre los lituanos y los griegos. Los primeros le ganaron al anfitrión 88 a 79 con 21 unidades y 11 rebotes de Arnas Velicka más 18 y 12, respectivamente, de Azuolas Tubelis mientras que los helenos festejaron ante Israel 84 a 79. Brilló Giannis Antetokounmpo con 30 puntos y 10 rebotes.

Los germanos, otro de los favoritos al título, vapulearon a Portugal 85 a 58 con varios puntos altos: Franz Wagner (16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias); Dennis Schroder (16 tantos); e Isaac Bonga (15 puntos y 7 rebotes). La próxima estación para los teutones será el combinado esloveno con Luka Doncic, una de las grandes estrellas que tiene el torneo. El base de Los Angeles Lakers fue determinante en el triunfo de los suyos vs. Italia 84 a 77 con 42 tantos, 9 asistencias y 10 rebotes. 22 del total de sus puntos los hizo en el primer cuarto.

Alemania avanzó a cuartos de final con una contundente victoria sobre Portugal FIBA

Las grandes sorpresas de los octavos de final fueron las eliminaciones de Serbia y Francia, dos favoritos a levantar el trofeo. Los serbios, comandados por Nikola Jokic, cedieron ante Finlandia 92 a 86. Lauri Markkanen, la estrella finés que milita en Utah Jazz, marcó 29 puntos, tomó 8 rebotes y dio 3 asistencias. El pivot balcánico de Denver Nuggets, por su parte, brilló con 33 tantos y 8 tableros.

Los galos, por su parte, perdieron ante Georgia 80 a 70. Tornike Shengelia anotó 24 puntos y tomó 8 rebotes mientras que su compañero Kamar Baldwin también sumó 24. En el perdedor lo mejor pasó por las manos de Guerschon Yabusele con 12 unidades.

Resultados de los octavos de final del Eurobasket 2025

Turquía 85-79 Suecia.

Alemania 85-58 Portugal.

Lituana 88-79 Letonia.

Serbia 86-92 Finlandia.

Polonia 80-72 Bosnia.

Francia 70-80 Georgia.

Italia 77-84 Eslovenia.

Grecia 84-79 Israel.

Cronograma de los cuartos de final del Eurobasket 2025

*Todos los horarios corresponden a la argentina.

Lituania vs. Grecia - Martes 9 de septiembre a las 15.

Turquía vs. Polonia - Martes 9 de septiembre a las 11.

Alemania vs. Eslovenia - Miércoles 10 de septiembre a las 15.

Finlandia vs. Georgia - Miércoles 10 de septiembre a las 11.

El cuadro del Eurobasket 2025, tras los octavos de final FIBA

Tabla de campeones del Eurobasket

La Unión Soviética es la máxima ganadora del torneo con 14 títulos y tres subcampeonatos. Su único escolta es otro país extinto como Yugoslavia, hacedor de la corona ocho veces, más otros cinco segundos puestos. España es la nación más ganadora entre las que siguen participando del certamen.