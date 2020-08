Sin acción de la NBA. El plantel de los Bucks no saltó a la pista en protesta por la la violencia policial contra ciudadanos afroamericanos, después del brutal ataque con siete disparos a Jacob Blake en Wisconsin Fuente: AP

La NBA decidió posponer toda la jornada de 'playoffs', después del boicot que planteó Milwaukee Bucks en su partido frente a Orlando Magic, el quinto de la serie, al no comparecer como protesta a la violencia policial sobre ciudadanos afroamericanos en los Estados Unidos. Esta negativa llevó a una reacción en cadena, y a que otros equipos que debían jugar el miércoles también decidieran no presentarse.

El duelo entre Boston Celtics y Toronto Raptors era el que asomaba como el detonante para la suspensión de la jornada, ya que el entrenador de la franquicia canadiense, Nick Nurse -elegido mejor técnico de la temporada regular-, confirmó que el equipo se reuniría para tomar una decisión definitiva sobre las protestas, y no descartó una determinación más drástica: "Varios de mis jugadores se están planteando marcharse a casa y no seguir compitiendo".

La sorpresa en la burbuja de Disney, con la suspensión de la jornada de los playoffs de la NBA Fuente: AP

Pero el foco cambió y la sorpresa en la 'burbuja de Disney' llegó cuando los Bucks decidieron no entrar en la cancha para realizar la entrada en calor. Los Magics lo hicieron con normalidad, pero el conjunto de Milwaukee, con su figura Giannis Antetokounmpo, se mantuvo en el vestuario. A falta de cuatro minutos para el inicio del juego, los jugadores de Orlando también decidieron ingresar a los vestidores.

"La NBA y la Asociación de Jugadores ha decidido hoy -a raíz de los acontecimientos sucedidos en el Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic, posponer los tres encuentros que iban a celebrarse: Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Lakers vs. Portland Trail Blazers. El quinto partido de cada serie será reprogramado", indicó la organización en un comunicado.

El reloj en cero y el resultado parcial de la serie que tiene a los Bucks al frente 3-1 y como favoritos ante los Magic; el quinto juego quedó postergado por la firme posición de la franquicia de Milwaukee sobre la violencia racial

Por su parte, los Bucks reivindicaron su ausencia a través de un breve mensaje. "Es un gran desafío tener una apreciación y un deseo de querer un cambio. Querer algo diferente y mejor en Kenosha, Milwaukee y Wisconsin y luego salir a jugar", justificó el plantel que tuvo el mejor registro en la temporada en la Conferencia Este de la NBA.

El propietario de los Bucks, Alex Lasry, acompañó la decisión que tomó el plantel. "Algunas cosas son más importantes que el básquetbol. La posición adoptada hoy por los jugadores y la organización demuestra que estamos hartos. Suficiente es suficiente. El cambio debe ocurrir. Estoy increíblemente orgulloso de nuestros muchachos y respaldamos al 100% a nuestros jugadores, listos para ayudar y lograr un cambio real".

Dos mensajes que resultan una declaración: Fear the Deer (Temer al Ciervo, los Bucks) y Black Live Matter (Las Vidas Negras Importan)

Esta protesta llega para pedir la "justicia racial" que demanda el equipo en palabras de su entrenador. Las protestas comenzaron en los Estados Unidos después de que el domingo circulara en las redes sociales el vídeo en el que se ve como un ciudadano, de 29 años, Jacob Blake, recibe siete disparos por la espalda y a corta distancia de un agente de policía, en Wisconsin.

El abogado Ben Crump, que representa a Blake, señaló que éste permanece en una sala de cuidados intensivos y que necesitará someterse a más operaciones. Los disparos contra Blake, de 29 años, que se encontraba frente a sus tres hijos cuando se produjo el incidente, provocó una nueva ola de manifestaciones en ciudades de todo el país. El caso se produce en un momento en que todavía permanecen las protestas por el asesinato de George Floyd, también a manos de agentes de policía, el pasado 25 de mayo.

El enojo de los jugadores se expandió desde el lunes por el complejo Disney World, en el que la NBA armó una "burbuja" sanitaria, con la difusión del vídeo en el que se observa cómo Blake fue perseguido por dos policías que lo balearon a quemarropa cuando entraba a su camioneta ante la mirada de sus tres hijos. El ataque ocurrió en Kenosha (Wisconsin), a unos 65 kilómetros de Milwaukee, sede de los Bucks. El martes, dos hombres murieron durante la tercera noche consecutiva de protestas que exigen justicia para Blake, quien se encuentra hospitalizado.

Desde el reinicio de la temporada el 31 de julio, la NBA aceptó los actos de protesta contra la violencia racial por parte de los jugadores, que decidieron hincar la rodilla en el suelo durante la ejecución del himno estadounidense y exigir continuamente la detención de los responsables de casos de agresiones policiales.

En las próximas horas se prevé una reunión a la que pueden acudir todos los jugadores "para determinar los próximos pasos", con la opción sobre la mesa de boicotear también los tres partidos del jueves, reportó ESPN.