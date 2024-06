Boston Celtics, campeón de la NBA: cerró su faena contra Dallas Mavericks y recuperó el privilegio de ser el máximo ganador

Escuchar

Casi que no hubo final de la NBA. El juego físico y la calidad de las individualidades de Boston Celtics hicieron de un equipo muy superior a Dallas Mavericks. Ya lo era en la previa, y lo ratificó en los rectángulos de juego del American Airlines Center y el TD Garden, donde este lunes se impuso en el quinto punto de la serie 106 a 88, la cerró por 4-1 y, después de 16 años de espera, logró su 18° título en la historia que lo ubica como el máximo campeón de la competencia de básquetbol mas importante del planeta, por encima de Los Ángeles Lakers, que quedaron con 17 anillos. Un privilegio muy anhelado por la franquicia, que lo tuvo durante muchos años y que lo compartía con la organización de California desde que en 2020 esta se quedó con la edición del torneo que concluyó en una burbuja en Florida por la pandemia de Covid-19.

El conjunto dirigido por Joe Mazzulla llegó con todo a su favor, incluida la localía al que, como el del viernes pasado, podía ser el último juego. Las estadísticas, todas, avalaban su coronación. Incluso una inquebrantable: en 156 series de playoffs nunca un equipo remontó un 0-3. Y esta no fue la excepción. Solo en cuatro ocasiones un conjunto llegó a igualar 3-3, pero perdió el séptimo duelo. Más allá de que el triunfo sobre los Mavs fue amplio, Boston no pudo ser el décimo equipo en barrer la definición porque sufrió una derrota que, a la postre, es anecdótica y hasta le posibilitó sentenciar la historia de local para festejar con los suyos.

El juego fue una síntesis de la serie, con excepción del cuarto partido donde los Mavericks, con mucho amor propio, apabullaron a los Celtics y evitaron que se coronen en su casa: Boston dominó desde el principio a su rival a partir de una defensa asfixiante sobre Luka Doncic y Kyrie Irving y, en ofensiva, cada actor cumplió con su papel. Las estrellas brillaron -Jayson Tatum sumó 31 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes mientras que Jaylen Brown terminó con 21 unidades, ocho rebotes y seis pases gol- y los obreros trabajaron cada uno en su rol. Así, la diferencia se amplió cada vez más y casi que no hubo lugar para una reacción.

Incluso, la daga llegó muy temprano en el juego, antes de que termine el primer tiempo: Payton Pritchard, apresurado por la chicharra, encestó un triple desde la mitad de la cancha y estremeció el estadio. Fue, en definitiva, el golpe de gracia para Dallas porque no tuvo resto para reaccionar en el complemento y fue testigo, minuto a minuto, de la fiesta ‘celta’. Doncic volvió a salvar su pellejo con 28 tantos, 12 rebotes y cinco asistencias mientras que Irving tuvo otra producción magra respecto de lo que necesitabda su equipo de él para poder imponerse: 15 puntos, tres rebotes y nueve asistencias.

El contexto del quinto partido de la serie, en el que Boston Celtics buscaba su 18° título para superar a los Lakers y construir una noche histórica, impactó de lleno en el costo de las entradas y se convirtió en el juego más caro de la historia de la NBA. Según la plataforma TickPick, una de las que distribuye entradas para partidos de la NBA, que suele tener los valores más bajos a la hora de vender lugares para este tipo de definiciones, el ticket más más barato para estar en las tribunas del TD Garden en el choque entre Celtics y Mavericks fue de 1714 dólares. Nunca en la historia se pagó un valor semejante por una entrada en la ciudad de Boston.

El mano a mano por el trofeo Larry O’Brien vislumbraba un récord en el quinto cotejo de un máximo de siete porque juego a juego los costos se elevaron. En el primer duelo en el TD Garden, siempre según datos de TickPick, los fanáticos pagaron un mínimo de 793 dólares. Al siguiente, hubo que desembolsar hasta 853. Ya en el American Airlines Center de Dallas, el precio escaló a 971 dólares y, para el cuarto partido, a US$ 1179.

Resultados de las finales de la NBA

Luka Doncic no fue respaldado por sus compañeros y Dallas Mavericks poco pudo hacer ante Boston en las finales de la NBA MADDIE MEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El MVP de las finales fue Jaylen Brown, quien en la serie contra Dallas Mavericks promedió 20,8 puntos con un 44,3% de aciertos en tiros de campo; 5,4 rebotes y 5 asistencias en los cinco duelos. Brown había sido también el Jugador Más Valioso en la definición de la Conferencia Este en la que los Celtics barrieron 4-0 a Indiana Pacers.

El 18° título es más que eso para Boston Celtics, sobre todo para sus propietarios y simpatizantes. Ser el máximo ganador de la NBA ubica a la organización en la cúspide de una competencia que se consume en todo el mundo, que es ejemplo en un sinfín de cuestiones organizativas y, sobre todo, que mueve millones y millones de dólares en el marcado deportivo. Para los jugadores tampoco deja de ser algo menor haber sido parte de un hecho histórico, aunque repetido, para el equipo. Ellos son conscientes de que son moneda de cambio para los dueños y que, en el corto o largo plazo, su futuro puede estar con otra camiseta en una liga e la que, desde un tiempo a esta parte, escasea el sentido de pertenencia y es complejo encontrar fidelidades como las de Kobe Bryant con los Lakers o Emanuel Ginóbili con San Antonio Spurs.

Pero estos Celtics tienen dos referentes que son de su riñón: Jaylen Brown y Jayson Tatum. Sus dos máximas figuras en la temporada, y desde hace varios campeonatos, fueron drafteadas en la tercera posición en 2016 y 2017, respectivamente, y la gloria, que se les negó en la edición 2021/22, los ubica ahora en un sitio de privilegio y les garantiza una continuidad que supo estar en duda ante la continuidad de finales perdidas. Con ellos, en ocho temporadas, la franquicia perdió cuatro finales de la Conferencia Este y la mencionada definición ante Golden State Warriors. Y la apuesta se redobla: ¿pueden ser los líderes de una nueva dinastía? La respuesta es sí.

Jaylen Brown y Jayson Tatum, los líderes de los Boston Celtics campeones de la NBA que quieren seguir triunfando ADAM GLANZMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las dinastías son determinantes en la historia de los Celtics para ser los máximos campeones de la NBA. Entre 1957 y 1969, liderados por el legendario Bill Russell -máximo campeón de la NBA- consiguió once anillos -1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968 y 1969- y ocho de ellos consecutivos, algo que ningún otro equipo logró y, a excepción de un milagro deportivo, podría ocurrir en los tiempos que corren por un sinfín de factores. Esa marca hace que, además de Russell, otros cinco basquetbolistas de Boston sean los más laureados del torneo estadounidense: Sam Jones participó en 10 coronaciones, mientras que John Havlicek, Tom Heinsohn, K. C. Jones y Tom Sanders estuvieron en ocho. El jugador que les sigue y no es de Boston es Robert Horry, poseedor de siete trofeos Larry O’Brien con Houston Rockets, Los Ángeles Lakers y San Antonio Spurs.

La cosecha continuó en 1974 y 1976 y, en la década del 80, llegaron las estrellas del 81, 84 y 86 con Larry Bird como figura estelar, secundado, en diferentes ocasiones, por Robert Parish y Bill Walton. Fue la época en la que se exacerbó la rivalidad con los Lakers con enfrentamientos y series que pasaron a la historia. Desde ahí, las alegrías se distanciaron. Boston tuvo que esperar 22 años, hasta 2008, para ser el rey de la NBA. En ese lapso perdió la definición de la temporada 1986/87 contra los Lakers, y en nueve ocasiones ni siquiera ingresó a la postemporada. Incluso, en los dos campeonatos anteriores a la gloria de 2008 de la mano de Paul Pierce, Ray Allen y Kevin Garnett, no llegó a los playoffs.

Larry Bird fue el artífice de los tres anillos que ganó Boston Celtics en la década del 80 Focus On Sport - Getty Images North America

El título, también, ratifica los movimientos de jugadores que hizo la franquicia para rodear a sus máximas estrellas de jugadores capaces de ganar un anillo. Y en esa búsqueda, arriesgó: dejó ir a un referente y bastión de la defensa, su máxima virtud, como Marcus Smart para darle lugar a Jrue Holiday -campeón con Milwaukee Bucks en 2021- y el letón Kristaps Porzingis. Estos últimos le dieron a Boston un salto de calidad necesario para triunfar, porque ya era protagonista y aspirante al título, pero le faltaba ‘algo’. Y era ‘algo’ que tenía dentro de su plantel, y era que jugadores como el inoxidable Al Horford (38 años) y Derrick White den un paso adelante. Lo hicieron y fueron claves para que el conjunto de la División Atlántico domine la temporada regular con el mejor récord (64 victorias y 18 derrotas) y, en los playoffs, gane 16 duelos y pierda apenas tres, con victorias en la primera ronda del Este sobre Miami Heat 4-1, en semifinales sobre Cleveland Cavaliers 4-1 y en la definición a Indiana Pacers 4-0.

La histórica batalla entre Celtics y Lakers no tiene tercero en discordia. El podio de la tabla de campeones lo completa Golden State Warriors con siete títulos. Le sigue Chicago Bulls, gracias a que dominó la década del 90 con sus seis campeonatos en ocho temporadas (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998) con la influencia de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. San Antonio Spurs suma cinco torneos de los cuáles cuatro de ellos tuvieron como figura a Ginóbili.

La tabla de campeones de la NBA

Boston Celtics - 18 anillos.

Los Ángeles Lakers - 17

Golden State Warriors - 7 anillos.

Chicago Bulls - 6 anillos.

San Antonio Spurs - 5 anillos.

Philadelphia 76ers / Detroit Pistons / Miami Heat - 3 anillos.

New York Knicks / Houston Rockets / Milwaukee Bucks - 2 anillos.

Cleveland Cavaliers / Atlanta Hawks / Washington Wizards / Seattle Supersonics / Portland Trail Blazers / Dallas Mavericks / Baltimore Bullets / Toronto Raptors / Sacramento Kings / Denver Nuggets - 1 anillo.