El exjugador de la NBA Gilbert Arenas contó en su cuenta de Instagram una insólita historia que lo involucra a él y a un hombre indigente. Según relató, el deportista ganó la lotería y 300.000 dólares gracias a la ayuda de esta persona.

El basquetbolista que jugó en los Warriors, Wizards, Magic y Grizzlies explicó que obtuvo ese dinero jugando al Powerball: "El 12 de mayo salí corriendo para jugar mis números de lotería antes que cerrara la tienda. Cuando llegué a mi auto, vi que no tenía gasolina y solo llevaba diez dólares en mi bolsillo, ya que había olvidado mi billetera con el dinero y mis tarjetas".

De acuerdo su relato, Arenas se dirigó a una estación de servicio cuando una persona en situación de calle se le acercó para pedirle dinero. El ex-NBA respondió que solo tenía diez dólares, y que debía irse a jugar sus números de lotería antes de que cerrara la agencia. "Le ofrecí cinco dólares, ya que los otro cinco los usaría para cargar combustible. Yo le había mentido, le dije que me dirigía a una agencia que estaba más lejos de la que realmente iba".

El sintecho le respondió a Arenas con un buen augurio: "No, no vas a llegar con cinco dólares de gasolina. Quedate con los 10, cargá combustible, y después de que ganes, me das 20 dólares ".

El mensaje que recibió Gilbert Arenas en el que le avisan que ganó 300.000 dólares.

Eso no fue todo: cuando Arenas llegó a la agencia de lotería ya había cerrado. Es por eso que al día siguiente, cuando le llegó un mensaje en el que le informaban que ganó 300.000 dólares , pensó que se trataba de una estafa, puesto que no había alcanzado a comprar el boleto. Cuando fue a la estación de servicio para jugar Powerball , se anotició de lo que había ocurrido gracias a empleado del lugar: "Quería cerrar pronto, y al ver que no llegabas a tiempo, yo mismo jugué tus números ".

El boleto ganador.

Como cierre de la historia, Agent Zero dijo que el sábado visitó indigente y le dio "su parte", sin revelar la suma de dinero. "Él saltó y me abrazó durante cinco minutos llorando y luego comenzó a rezar. He donado muchas veces dinero a personas sin hogar, pero nunca había sido bendecido por uno. Su buen corazón bendijo ese boleto de lotería".