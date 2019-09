Fuente: AP

Estados Unidos está realizando el peor Mundial de Básquetbol de toda su rica historia. Y eso genera una grave crisis interna, con declaraciones cruzadas entre dirigencia y jugadores.

El hecho de que este sábado, frente a Polonia, busque terminar séptimo (la peor ubicación de todos los tiempos del seleccionado que más títulos mundiales levantó) provocó la reacción y los cuestionamientos hacia los hombres de la NBA que optaron por no participar del torneo que se disputa en China.

"Solo puedo decir que no puedes evitar recordar con quién creías que ibas a la guerra y quién no acudió", sentenció el director de USA Basketball, Jerry Colangelo, luego de la inesperada derrota en cuartos de final frente a Francia (89-79), y la posterior derrota frente a Serbia (94-89), en la lucha por el quinto puesto.

Colangelo se refiere a que solo cuatro de los 35 jugadores incluidos en la preselección norteamericana acudieron a la llamada de su selección: "Los que fueron hicieron todo lo que podían hacer. Son un buen grupo de muchachos. Pero tuvimos unas expectativas más altas en términos de plantilla y no sucedió de la forma que esperábamos", cuestionó.

La decisión de los basquetbolistas más destacados de la NBA, que alegaron la necesidad de adaptarse a sus nuevos equipos o bien a enfocarse en la preparación de la próxima temporada, fue "una gran decepción" para Colangelo, quien mandó un aviso de cara al futuro: "Se trata de quienes quizá no queremos tanto como de aquellos a quienes sí queremos. Nadie imaginó la cantidad de bajas que íbamos a tener".

El máximo responsable del básquetbol de Estados Unidos considera que es momento de "dejar que el polvo se asiente, que las cosas se normalicen un poco", pero no esconde su malestar y anticipó: "Siempre estoy pensando en el futuro, lo que significa que lo que vaya a suceder se dará rápido y pronto porque tenemos que trabajar juntos de cara a los Juegos Olímpicos".

Popovich, fastidiado

Uno de los pocos que recogió el guante y se defendió de las críticas de Colangelo fue Myles Turner, quien se expresó a través de Twitter con el siguiente mensaje:

"Del 1 al 12, de arriba a abajo, este equipo, esta lista, ha sacrificado mucho por nuestra nación. Nuestros veranos, nuestros cuerpos, nuestras mentes. Nos quedamos cortos, nadie puede estar más molesto que nosotros, pero me niego a tolerar cualquier calumnia por nuestro juego. No podés cuestionar nuestro corazón o nuestro espíritu lo pusimos en juego en todos y en cada uno de los juegos. No le faltamos el respeto a este cuerpo técnico o al básquetbol de Estados Unidos. Respetamos el básquetbol mundial, y estos seleccionados tienen talento. JB, Khris, JT, Dmitch, Mason, Marcus, Kemba, D White, BrooK, HB y Joe, ha sido un honor ir a la guerra con cualquiera de estos muchachos. También somos nosotros quienes subimos al campo cuando otros renunciaron. Calificamos a nuestra nación para los Juegos Olímpicos. Tenemos trabajo que hacer para reconstruir un legado que quedó antes de nosotros. ¡Esto hará que la próxima medalla sea mucho más dulce!".