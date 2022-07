Dirk Nowitzki contó los problemas físicos que soporta tras 21 temporadas como jugador de Dallas Mavericks

Una verdadera leyenda del básquetbol mundial. Una huella imborrable para la NBA, pero mucho más para Dallas Mavericks, que lo disfrutó durante 21 temporadas. El alemán Dirk Nowitzki, a los 44 años, es un ícono dentro de la franquicia y una referencia para las nuevas generaciones. El ex pivote, que fue campeón en 2001 de la NBA y MVP de esas finales, habló otra vez acerca de las dificultades físicas que acarrea tras tantos años de altas exigencias.

Nowitzki se retiró en 2019 y en los últimos días charló con algunos medios locales y explicó que quizá alargó demasiado su carrera y que eso le hizo pagar un precio alto en lo físico, algo consecuencias tiene que vivir en el día a día. “Como dije hace un tiempo, no dejo de darle vueltas a que seguramente esos dos últimos años en la NBA no valieron la pena. Hubo momentos brillantes, por supuesto, pero al equipo no le fue bien y la realidad es que yo apenas podía ya moverme”.

Hace un tiempo, en el podcast de Toni Kroos, su compatriota y volante de Real Madrid, Nowitzki explicó todo lo que sufre hoy esos esfuerzos que realizó, en especial, sobre el final de su carrera: “ Si me hubiera retirado dos años antes, estoy seguro de que ahora podría moverme mejor. Podría jugar al fútbol de vez en cuando con los niños. Ahora ni puedo hacer eso ”.

Dirk Nowitzki se desempaña como asesor de Dallas Mavericks picture alliance - picture alliance

Nowitzki comenzó tarde a jugar al básquetbol: el salto lo dio a los 13 años. El alemán llegó a la NBA en 1988 y después de jugar en la segunda división germana, se transformó en un estandarte para los Mavericks. Sin embargo, una carrera tan intensa le dejó marcas con las que hoy debe lidiar, como por ejemplo, no poder jugar al tenis como a él le gustaría, otro de los deportes que ama. “ El tenis es un deporte genial, muy divertido. Pero si no puedes moverte como Dios manda, es duro . Intento jugar un par de veces a la semana, pero no tengo casi movilidad. Casi todo lo que juego son partidos de dobles, pego algunas derechas desde el fondo de la cancha y poco más”.

Una de sus últimas apariciones públicas fue durante el homenaje a los 75 mejores de la historia que la NBA que se realizó durante el All-Star de Cleveland, y allí se lo vio con problemas para moverse y con algunos gestos de dolor. Nowitzki ahora trabaja como consultor para Dallas Mavericks, algo que le permite tener más tiempo libre.

Más allá de estas dificultades que tiene que soportar con su físico, está feliz por cómo puede disfrutar tras haberse retirado: ”Lo mejor es que puedo organizarme mi tiempo. Puedo tomarme un mes totalmente libre y dedicarme a hacer cosas en casa con mi mujer. Y después puedo estar unas semanas más activo en mi rol de consejero de los Mavs. Ahora soy mi jefe. Por eso les dije a los directivos de los Mavericks que este era el rol que quería ahora, no quería meterme en un trabajo a tiempo completo. Estoy muy cómodo así”.