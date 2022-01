El basquetbolista argentino Gabriel Deck firmó con Real Madrid tras su sorpresiva salida de la NBA

El alero argentino Gabriel Deck firmó con Real Madrid, de la Liga ACB de España, hasta el final de la temporada 2023/24 tras su salida sorpresiva de Oklahoma City Thunder de la NBA, donde no era tenido en cuenta. El jugador surgido de Quimsa de Santiago del Estero superó los estudios médicos esta mañana en el Hospital Universitario Sanitas y luego cerró el contrato con el conjunto merengue.

“El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Gabriel Deck, alero procedente de Oklahoma City Thunder. El jugador queda vinculado al club para esta temporada y las dos próximas, hasta el 30 de junio de 2024″, anunció el club español en su cuenta de Twitter. “Es un orgullo y un privilegio estar aquí de nuevo”, afirmó Deck.

“Tortu” Deck estuvo en Real Madrid durante las temporadas 2018/19, 2019/20 y 2020/21 aunque al final de la última partió a la NBA con un promedio de 7.1 puntos, 3.2 rebotes y 1.7 asistencias durante poco más de 18 minutos en 83 partidos en la Liga ACB.

Deck, de 26 años, recibió la noticia de su salida de Oklahoma en la noche del martes 4 de este mes, en un período en el que tuvo una media 2,6 puntos en 8 minutos. Arribó a la máxima liga de básquetbol para el cierre de la campaña 2020/21, registrando una aceptable labor para un novato.

Gabriel Deck durante uno de los pocos momentos que logró jugar en Oklahoma City Thunder. Wesley Hitt - Getty Images North America

Al cabo de 10 encuentros jugados, el santiagueño encestó 8,4 tantos y tomó 4 rebotes por cotejo, con 21,2 minutos en cancha de media. En ese tiempo ha ganado 5,5 millones de dólares, aunque de ellos salió la cláusula de rescisión para comprar su libertad a Real Madrid.

La situación de Deck en Oklahoma resultó inexplicable. En una franquicia en un proceso de reconstrucción profundo, Deck no tuvo lugar, le dieron escasas oportunidades, pero en el ínfimo espacio que le ofrecieron, muy de vez en cuando, el argentino mostró que estaba a la altura de la competencia. Sus números para esos ratos fueron muy buenos.

En su momento, la situación no pasó inadvertida en la prensa especializada de Estados Unidos. La cuenta oficial del jugador (@teamtortuok), comenzó una campaña con la etiqueta #FreeDeck. El periodista Rylan Stiles, muy cercano a la franquicia, contestó el mensaje que pareció despertar cierta polémica. “Gabriel Deck puede jugar baloncesto en la luna. Es algo que he dicho muchas veces; personalmente no entiendo el plan con Deck, pero que la página de comunicación oficial (de Deck) actúe como si esto fuera una parodia es una locura para mí (...) No veo la necesidad de tuitear #FreeDeck todos los días como si las dos partes no supieran que este era el acuerdo”, opinó el cronista.