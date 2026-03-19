El impresionante triple de aro a aro accidental que marcó un récord en la NBA

El basquetbolista Jonathan Kuminga, de Atlanta Hawks, protagonizó el miércoles una jugada inusual para los registros de la NBA: convirtió un triple accidental de aro a aro de 23 metros sobre el cierre del tercer cuarto durante el triunfo ante Dallas Mavericks.

Se trata del sexto tiro más largo en la liga desde que se implementó el sistema de registros detallados en la temporada 1997-98, según Elias Sports Bureau, la principal empresa de datos estadísticos deportivos de Estados Unidos.

El tanto ocurrió cuando Kuminga agarró el balón en su propio campo e intentó dar una asistencia a Jock Landale, quien esperaba cerca del aro rival. Sin embargo, la pelota cruzó toda la cancha e ingresó de forma limpia en el aro justo antes de que el reloj marcara cero.

En el video difundido en redes, se ve la sorpresa del jugador congoleño, quien se llevó las manos a la cabeza tras la conversión, reflejando el carácter accidental de una jugada que superó la marca histórica del equipo (19 metros), perteneciente a Jason Terry desde el año 2000.

El triple triple de aro a aro

“Kuminga, ¿qué has hecho?", escribió la cuenta de Atlanta Hawks junto al video del triple del congoleño en X. Por su parte, el perfil de la NBA en la misma red social expresó: “Jonathan Kuminga desde la zona de tres cuartos de cancha. Parecía un intento de pase. Acabó siendo un increíble triple”.

El tanto se dio en un contexto favorable del partido cuando Hawks ganaba 98-82. El equipo vive su mejor tramo de la temporada. Con la victoria final por 135-120 sobre los Mavericks, alcanzó su undécimo triunfo consecutivo, una racha que la organización no registraba desde el ciclo 2014-2015.

El resultado permitió a Atlanta alcanzar un récord de 38-31, lo que los ubica en el séptimo lugar de la Conferencia Este, en una disputa directa con Miami Heat por los puestos de clasificación a los playoffs.

6th longest shot in NBA history (74.7 feet) 🤯 pic.twitter.com/yLGgtKfCsc — Atlanta HaWWWWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 19, 2026

Desde su llegada en febrero a los Hawks, Kuminga mostró una notable mejora en sus estadísticas personales. En los seis partidos disputados con su nuevo equipo, el africano promedia 14,6 puntos y 8 rebotes, cifras superiores a su desempeño previo en los Golden State Warriors. En la noche del miércoles, el basquetbolista aportó 16 puntos.

La victoria tuvo otros protagonistas. CJ McCollum encabezó la ofensiva con 24 tantos, escoltado por las actuaciones de Nickeil Alexander-Walker y Dyson Daniels, quien anotó 9 de 13 tiros de campo.

El dominio de Atlanta se manifestó desde el inicio del encuentro, impulsado por una racha temprana de 10 puntos de Onyeka Okongwu que permitió cerrar la primera mitad con una ventaja de 67-56.

Hawks tendrá su próximo compromiso este viernes frente a Houston Rockets. El equipo volverá a presentarse el sábado, cuando reciba a Golden State Warriors.