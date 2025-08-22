En qué canal pasan Argentina vs. Nicaragua por la AmeriCup 2025 hoy

Este viernes, desde las 21.40 (horario argentino), la selección argentina de básquetbol debuta en la FIBA AmeriCup 2025 frente a Nicaragua, en el marco de la fecha 1 del Grupo C. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del puertorriqueño Johnny Batista, se disputa en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente en la plataforma DGO.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni, campeón vigente, se clasificó al torneo internacional más importante del continente a nivel de selecciones tras finalizar en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona A del torneo clasificatorio. Su rival de turno, en tanto, obtuvo su cupo como anfitrión y, de esta manera, jugará la AmeriCup por primera vez en la historia. El líder y el escolta de cada uno de los tres grupos avanzarán a cuartos de final junto a los dos mejores terceros.

El entrenador de la selección argentina, Pablo Prigioni, tiene en claro el plan para devolver al país a los primeros planos del básquetbol mundial

Argentina vs. Nicaragua: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Managua, Nicaragua, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa).

Prigioni convocó a 12 jugadores para representar a la Selección Argentina. Con un promedio de edad de 24 años, el plantel combina experiencia y proyección. Nueve de los citados tendrán su primer torneo oficial con la camiseta albiceleste a nivel de mayores, mientras que José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportarán su liderazgo tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.

Nicolás Brussino es uno de los jugadores más experimentados de la selección argentina para esta edición FIBA

La Argentina inició su preparación el 23 de julio en Madrid y disputó ocho amistosos. Consiguió victorias ante Angola (2), Sudán del Sur, Portugal y Panamá; mientras que perdió contra Costa de Marfil, Italia y Brasil. De los 17 basquetbolistas potencialmente convocables que comenzaron la concentración, no serán parte del plantel Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.01 contra los 13.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Nicaragua. Si el partido termina igualado, se juegan suplementarios de cinco minutos hasta que haya un ganador.