La selección argentina de básquetbol se reconstruye para defender la AmeriCup y perfilarse al Mundial

“No sólo pensamos en la AmeriCup. También miramos más allá, a las ventanas FIBA rumbo al Mundial”. El mensaje del entrenador de la selección argentina de básquetbol, Pablo Prigioni, es claro. Como cabeza de la reconstrucción de un combinado que sufrió cachetazo tras cachetazo en los últimos tres años y por estos días se prepara en España para disputar la AmeriCup Nicaragua 2025, pregona devolver al equipo a los grandes torneos internacionales. Y para eso, ejecuta un proyecto con el que intenta darle una impronta diferente al juego que históricamente caracterizó a la Argentina, con prioridad en jóvenes y sin dejar de lado a históricos, como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck.

El DT fue contundente respecto al momento de ensamblar jugadores de diferentes edades, siempre con miras a tener todo el material a disposición para las citas mundiales. “Éste es el escenario perfecto para conectar generaciones. Los equipos se construyen en la cancha, pero también afuera: en las comidas, el hotel, la convivencia. Es fundamental para que los jóvenes se sientan cómodos con la camiseta de la selección”, valoró el ex base cordobés.

El entrenador de la selección argentina, Pablo Prigioni, ganador de la medalla olímpica de Bronce en Pekín 2008, tiene claro el plan para devolver al país a los primeros planos del básquetbol mundial.

Las no clasificaciones para la Copa del Mundo 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024, más la histórica derrota frente a Chile después de 68 años, quedaron muy atrás. Prigioni, también asistente de Minnesota Timberwolves en la NBA, tiene muy en claro plan y de a poco va inyectándolo a la nueva generación a la que conduce. De hecho, en los amistosos que arrojaron dos victorias sobre Angola y una contra Sudán del Sur más el traspié ante Costa de Marfil, hubo pasos adelante, con pasajes de buen juego más allá de un montón de vicisitudes propias de partidos extraoficiales.

El preparador inició la concentración con 20 basquetbolistas y, sin disponibilidad de Laprovittola y Deck –se recuperan de lesiones–, utilizó a 14 para cada encuentro. A su vez, afrontó los amistosos sin mirar el resultado y probó variantes por doquier. Por ejemplo, diagramó formaciones con Campazzo y sin él y otras con mucha juventud, y en determinados momentos les quitó minutos a jugadores de probada calidad, como Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, Juan Fernández, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza, para darles rodaje a otros que están abriéndose paso.

Facundo Campazzo es el líder de la selección en la cancha, pero por la concomitancia con la Euroliga no estará disponible en noviembre para la ventana FIBA de clasificación para el Mundial. Confederación Argentina de Básquetbol

Esta camada no tiene el talento de Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Carlos Delfino, Andrés Nocioni y los propios Prigioni y Campazzo, pero está captando el mensaje del entrenador y de a poco se adapta a un estilo de juego más parecido al que se ve en la NBA que al del resto del básquetbol, con ofensivas cortas en las que todos, o casi todos, tienen capacidad de lanzar para tres puntos.

En esa táctica, por tramos muy bien ejecutada, sobresalieron algunos jugadores en los amistosos camino a la AmericCup 2025 y las ventanas FIBA de noviembre. Corbalán, el MVP de la final de la Liga LEB Oro –segunda categoría de España–, ascenso incluido a la ACB en San Pablo Burgos, está llamado a ser el líder de la nueva generación. O al menos tiene todo como para serlo: es un escolta de 23 años y no mucha estatura para el puesto (1,93 metros), que tiene un arsenal de recursos ofensivos y el aro entre ceja y ceja. Un estilo similar, aunque más pausado y todavía no probado en el plano internacional, caracteriza a Alex Negrete, de 24, recientemente subcampeón de la Liga Nacional (LNB) en Instituto, de Córdoba, y que seguirá su carrera en Flamengo, de Brasil, bajo la tutela de Sergio ‘Oveja’ Hernández.

Gonzalo Corbalán vuelca el balón en el amistoso perdido ante Costa de Marfil: el escolta es una de las figuras de la nueva generación. Confederación Argentina de Básquet

Que Barcelona haya repescado a Juani Marcos, de 25, para ahora sí darle lugar y protagonismo en su plantel no es casualidad. El base descolló en Girona el último año y su gran presente lo trasladó a la selección argentina. Aun con Campazzo en el equipo, Prigioni le dio la responsabilidad de la conducción y el joven, que tiene pasado en Peñarol, de Mar del Plata, respondió con creces en una posición a la que históricamente a la Argentina le sobra talento.

Más cerca del cesto también hay potencial y, sobre todo, una buena cantidad de centímetros. Francisco Cáffaro, pivote de 25 años y 2,16 metros que recientemente fue fichado por Boca Juniors, encabeza una lista que completan Juan Fernández, de 22 años y 2,11 metros; Bautista Lugarini, de 24 y 2,03 (puede desempeñarse también como alero); Gonzalo Bressan, de 23 (jugará la Liga en Olímpico, de La Banda); Tomás Chapero, de 24 y 2,08 (recientemente elegido por Grand Rapids Gold para la Liga de Desarrollo de la NBA), y Lee Aaliya, de 20 y 2,06, subcampeón de la LNB al igual que Lugarini y Negrete.

Juan Marcos asume la base, una responsabilidad grande en un puesto que históricamente ha tenido excelentes intérpretes en la selección argentina. Confederación Argentina de Básquet

Consciente de la necesidad de un recambio aun más profundo luego de la Copa del Mundo Qatar 2027, Prigioni hace lugar también al futuro lejano. Sigue dándole canches a Lucas Giovannetti, de 20 años, y Juan Bocca, de 20, y para esta convocatoria, además de sostener a Aaliya, incorporó a Santiago Trouet, de 21; Dylan Bordón, de 20, y Tyler Kropp, un ala-pivote de 18 años nacido en Estados Unidos pero de madre argentina, que recientemente fue el mayor goleador en el Mundial U19 y el cuarto rebotero.

¿A cuáles 12 basquetbolistas llevará Prigioni a la AmeriCup de Nicaragua? El DT no dio muchos indicios: “El formato de ventanas, y la imposibilidad de que los jugadores de la Euroliga estén en noviembre, nos obliga a acelerar la aclimatación de algunos que han tenido pocas participaciones en la selección. Por eso planteamos la AmeriCup como una oportunidad de que vaya un equipo más joven y de dar descanso a jugadores como Campazzo, que vienen con muchas competencias seguidas. Si los de la Euroliga no pueden estar en noviembre, este grupo que jugará la AmeriCup será la base en esa primera ventana”.

No solo Campazzo está descartado para ir a Centroamérica a defender el cetro logrado en Recife 2022. Tampoco estarán Laprovittola –se repone de una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha– y Deck –en rehabilitación de una intervención quirúrgica de cadera–. Los dos armadores completaron la primera etapa de la concentración y ya no son parte del plantel, tal como estaba previsto. Además, Chapero y Giovannetti fueron desafectados del equipo después de la caída a manos de Costa de Marfil y no disputarán la AmeriCup 2025.

Sin todos ellos, a Prigioni le quedan 15 nombres de los 20 que iniciaron la concentración en Madrid. Hay quienes tienen casi asegurada la presencia en Nicaragua porque encabezan la renovación y, además, podrán jugar en noviembre contra un rival por definir (el segundo del Preclasificatorio de América del Sur) en el inicio de la eliminatoria para el Mundial de Qatar, porque no compiten en la Euroliga: Corbalán, Marcos, Bressan, Negrete, Lugarini, Cáffaro y Juan Fernández. Además, Brussino, Vaulet y José Vildoza, que no son parte de la nueva generación, están más dentro que fuera porque la apuesta de Prigioni es utilizar la AmeriCup para preparar el equipo que comenzará a jugarse el acceso al Mundial. Optaría por darles rodaje con los jóvenes con miras a lo que, claramente, es lo más importante en el proceso.

El resto pelearía por los dos lugares supuestamente disponibles en el plantel. Aaliya, Bocca y Trouet parecen tener cierta ventaja sobre Bordón y Kropp, de los más jóvenes de la convocatoria. Los próximos amistosos, con Portugal –este domingo– e Italia –el jueves 14– en Europa más los del cuadrangular en Panamá contra el local, Brasil y Uruguay, serán determinantes para que el entrenador defina el plantel que irá a Nicaragua a revalidar el último título de campeón que ganó la selección argentina y, sobre todo, prepararse para el camino hacia el Mundial. Y mucho más lejos en el tiempo, soñar con volver a los Juegos Olímpicos, en Los Ángeles 2028.

Camiseta-homenaje y amistoso vs. Italia

La selección argentina piensa a futuro, pero no menosprecia el pasado. De hecho, hace guiños a los momentos más gloriosos de un básquetbol nacional que supo ser potencia.

En el amistoso frente a Costa de Marfil estrenó indumentaria en homenaje al combinado que fue campeón del Mundial Argentina 1950, primer gran logro albiceleste en este deporte, pronto a cumplir el 75° aniversario. En la presentación incluso participó Ricardo Primitivo González, el capitán de aquel equipo que, en Buenos Aires, le dio al país su único conquista de la Copa del Mundo –en 2002 y 2019 fue subcampeón–.

La ropa fue diseñada y producida por Peak, empresa china con la que la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) firmó un acuerdo por siete años, hasta 2032, para que provea indumentaria y equipamiento técnico a todos los equipos nacionales masculinos y femeninos de las modalidades tradicional y 3x3.

El conjunto será estrenado oficialmente por la selección argentina mayor de varones en la AmeriCup, más allá de que lo utiliza en amistosos de esta preparación en España y lo hará en el que afrontará el 14 agosto contra Italia en Boloña. Ése será el último partido que jugará en Europa y el primero entre ambos desde aquel del 28 de agosto de 2004 en el que Argentina derrotó a la Azzurra en la final olímpica de Atenas 2004 y logró la medalla dorada. Hasta hoy sigue siendo el único combinado que conquistó los Juegos desde que Estados Unidos emplea jugadores de la NBA (Barcelona 1992).

Aquella final de Atenas 2004