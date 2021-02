Campazzo tiene cada vez más protagonismo en Denver. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de febrero de 2021 • 10:51

Facundo Campazzo mantiene atenta la mirada de todos. Su rendimiento está demostrando por qué Denver Nuggets apostó por él mientras otros dudaban. No pretende ser el centro de la escena y mucho menos cuando su equipo acumula dos derrotas consecutivas. Pero algo empieza a quedar claro: su esfuerzo es recompensado con mayor consideración en la rotación del entrenador Mike Malone, lo que implica que la lupa de los rivales sobre su talento está más enfocada que nunca.

Y eso hace que los elogios también lleguen desde la otra vereda: "Es un gran jugador. Facu es un luchador, crea buenas jugadas y duro en cuanto a mentalidad. Anota y pasa muy bien, es como un "mini Jokic" (por el pivote serbio Nikola, que camina hacia el MVP de la NBA), dijo el entrenador Scott Brooks, de Washington Wizards, que anoche superó a Denver por 130-128.

El mensaje de Brooks sobre Campazzo

La tarea de Campazzo volvió a mostrar puntos altos en los Nuggets. Cerró una planilla con con 14 puntos (a uno de su récord personal, con 3 de 3 en dobles, 2 de 4 en triples, 2 de 3 en libres), 2 robos, 1 rebote, 1 asistencia y 1 pérdida en casi 26 minutos. En el duelo ante Wizards el base argentino no fue titular, algo que sí había ocurrido la noche anterior, ante Boston Celtics, cuando sumó 39 minutos. Recuperado Gary Harris, el cordobés vio desde el banco de suplentes el salto inicial, pero no tardó mucho en ingresar y su participación en el primer cuarto fue muy efectiva, con 5 tantos, 1 asistencia y 1 recupero en casi 6 minutos.

Campazzo intenta un bloqueo, en la derrota de los Nuggets ante los Wizards. Fuente: AP

Eso no pasa inadvertido para nadie, por eso Brooks analizó al argentino y hasta dejó en claro que cualquier entrenador buscaría un talento como el del cordobés: "Hace un poco de todo dentro del campo. Me gusta su estilo, es un jugador que te gustaría tener en el equipo. Tuvo más minutos por lesiones de su compañeros, pero no es un rookie, te lo aseguro".

El partido de Campazzo ante los Wizards

En los últimos días, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, antes que Campazzo esté frente a LeBron James y compañía, fue sincero al reconocer que no sabía demasiado sobre el argentino. "La verdad es que no lo conocía tanto. Es un jugador muy inteligente y con mucha energía. Es astuto y le da a Denver muchas opciones. Estoy realmente ansioso por verlo jugar de cerca y saber cómo van a enfrentarse mis muchachos a él". Campazzo respondió con una tarea magnífica y 15 puntos en la victoria de los Nuggets sobre los Lakers por 122-105.

Otra acción lucida de Campazzo ante los Wizards. Fuente: AFP

Y el entrenador de Washington hasta demostró que tienen mucha información acerca de qué tipo de jugador es Campazzo: "Me tomé algunas semanas para ver a los equipos de la Liga de España, que es muy competitiva y tiene entrenadores muy capacitados. Él (por Campazzo) jugó mucho ahí, en Real Madrid. Ahora se ganó su derecho de estar en la NBA. Creo que tiene 29 años, pero estará aquí todo el tiempo que él lo decida".

El análisis de la periodista Katie Winge sobre Campazzo

Conforme a los criterios de Más información