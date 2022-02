Facundo Campazzo emociona a los fanáticos, recuperó su varita y aprovecha las oportunidades

Aprovecha cada oportunidad. Sabe que puede volver un golpe, pero no mira hacia los costados, avanza. Facundo Campazzo volvió a sumar buenos minutos en la victoria de Denver Nuggets ante Orlando Magic por 121-111. Pero lo más interesante del caso del argentino es que, más allá de lo que vivió en las últimas semanas y que estuvo a un paso de se transferido, su carisma y su energía lo ubican como un jugador al que la gente y los especialistas consideran importante.

Con la baja de Monte Morris, que ingresó en el protocolo de cuidados por una conmoción cerebral, se vio beneficiado con una mayor cantidad de oportunidades. Michael Malone apeló al base argentino para conducir a la segunda unidad de los Nuggets y Campazzo quiere responderle. Sabe el cordobés que tras al retorno de Morris deberá esperar nuevamente tener minutos y que el escenario todavía podría ser más complejo cuando retorne (se estima que podría volver poco antes de los playoffs) ya que pasaría a ser el cuarto base dentro de la rotación del equipo.

Mientras tanto, en el Ball Arena de Colorado, Campazzo respalda con buenos aportes la confianza del entrenador. En el juego ante los Magic aportó cinco puntos (2-2 en libres y 1-3 en triples), cinco asistencias y dos rebotes en poco más de 19 minutos. Incluso, en el comienzo del segundo cuarto, se ganó al aliento del público al convertir un triple que estiró la diferencia a 22 puntos (40-18) y que forzó al DT rival, Jamahl Mosley, a pedir un tiempo para frenar a los Nuggets.

Lo que genera Campazzo no se traduce en los números, ya que no son todo lo bueno que él pretende, sin embargo, la identificación con el público es lo marca la diferencia. Ayer, antes del juego con Orlando un grupo de niñas alentó al argentino mientras hacia su ronda de tiro y cuando el argentino dejó la cancha le firmó su camiseta a una de ellas que no pudo contenerse de la emoción.

Incluso, la franquicia volvió a ponerlo en sus publicaciones y anoche, tras la victoria, posteó una foto de Campazzo junto con Jokic, ambos vestidos de magos y el argentino aparece por delante con una varita mágica y una galera. Y nuevamente se lo escuchó a Chris Marlowe, el relator oficial de la franquicia, con su ya tradicional “1, 2, 3 para Facuuu”.

No se trata sólo de carisma, sino que el argentino muestra mucho de su talento sin tener tantos puntos en las manos. Lo suyo siempre fue hacer jugar y la gente entiende de esa cualidad del argentino. Hasta se levantó el Ball Arena cuando Campazzo armó una acción en pareja que terminó con una volcada de Cousins. Una jugada para la “escuela”.

Campazzo jugando en parejas con DeMarcus Cousins. Para mostrar en todas las escuelas. pic.twitter.com/cJK4WIdgpJ — TeamFacu (@TeamFacu7) February 15, 2022

El argentino no se detiene, sabe que no es sencillo el camino, pero no va a dejar pasar cada oportunidad.