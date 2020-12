Mike Malone, entrenador de Denver Nuggets, calificó a Facundo Campazzo como uno de los mejores pasadores del mundo y un defensor abrumador Crédito: Captura de Youtube

Mientras algunos dudan de las posibilidades de Facundo Campazzo y de la elección de la franquicia, en Denver saben muy bien qué tipo de jugador sumaron a la organización. El entrenador de los Nuggets, Mike Malone no dudó ni por un segundo en valorar la capacidad defensiva del jugador argentino, un punto que algunos especialistas pusieron bajo la lupa, y el enorme talento que tiene para pasar la pelota: "Si sus compañeros no están atentos les va a romper la nariz con pelotazos".

Las primeras prácticas en conjunto llegaron para los equipos de la NBA y también el contacto con el staff de comunicación de los Nuggets. En el Media Day, incluso, el propio Campazzo pasó por allí y se viralizó una de sus respuestas: "My full name is Facundo Campazzo" y "You can call me Facu". Lo que le sacó una sonrisa al base cordobés. Que además contó: "Estoy muy contento de estar aquí. Me siento como un niño pequeño en este momento. Es alucinante".

Cuando fue el turno de Mike Malone y llegaron las consultas sobre la contratación de Campazzo, el entrenador apeló a todos su recursos para expresar qué piensa del argentino: "Cuando me deprimo, me pongo vídeos suyos porque me ponen una sonrisa en la cara. El chico juega con un fuego y una pasión que no siempre se ve. Se ajustará perfectamente a nuestra cultura".

La expectativa está muy concentrada en la pareja que puedan formar Campazzo y Nikola Jokic, por eso Malone explicó: "Son dos de los mejores pasadores del mundo. Incluso hoy en el entrenamiento veías a los demás teniendo que acostumbrarse a jugar con los dos. Como no estés mirando el balón, Campazzo te puede romper la nariz".

Facundo Campazzo en su primer Media Day con Denver Nuggets Crédito: Captura de Youtube

Una de las intimidades que reveló Malone, fue que en el vestuario, antes de que salgan a entrenarse, el DT pidió que pusieran un video de Campazzo ante Serbia, en la última Copa del Mundo, lo que generó algunas insultos en broma de Nikola Jokic, que lo sufrió en aquella jornada en la que la Argentina se impuso 97-87 y sacó a Serbia del Mundial. Además, Malone valoró la aptitud defensiva del argentino: "Es un muy pero que muy buen defensor, un jugador algo abrumador en defensa, y un creador de 'pick & roll' en el top-5 mundial".

Y agregó: "Va a ser muy divertido verle jugar. No sé cómo los aficionados no van a enamorarse de su juego cuando tenga la oportunidad de estar sobre la pista. Es pequeño de estatura, pero no hay que juzgarle por ello y sí por el corazón que tiene, que es muy grande. Ve pases que otros no ven".

