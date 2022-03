Facundo Campazzo no encuentra soluciones en Denver Nuggets, pero la NBA sigue en su futuro

Se acumulan los partidos y Facundo Campazzo mira todo desde el banco. No se va a rendir, nunca lo hace. Es verdad que su futuro genera cierta incertidumbre, sin embargo, en su planificación no parece haber ni la más mínima duda acerca de dónde quiere estar. Es cierto que la inactividad en Denver Nuggets lo está “matando”, tal cual lo dijo su entrenador Mike Malone hace un puñado de semanas, pero más allá de este panorama, el base argentino tiene claro que su horizonte está dentro de la NBA. Incluso, no tiene en su calendario, por ahora, regresar a Europa, por lo tanto, no pierde la ilusión de tener acción en la postemporada que está muy cerca de comenzar y en el peor de los casos emigrar a otra organización.

El momento que atraviesa el base argentino está muy lejos de ser el ideal, más allá de aceptar su rol dentro de los Nuggets. Campazzo participó en 8 de los últimos 18 encuentros con Denver y en cuatro estuvo menos de dos minutos en la cancha (en el choque ante Golden State Warriors entró por 11 segundos). Más allá de estas cuestiones, la prensa española asegura que el cordobés seguirá en la NBA y que hay hasta cinco franquicias que estarían interesadas en quedarse con sus servicios.

Facundo Campazzo nunca se rinde, por eso apunta a conseguir otro equipo en la ventana de agentes libres de la NBA

Lo concreto, y más allá de lo que consignan en España, la realidad es que el deseo de Campazzo es seguir en los Estados Unidos y agotar todas las instancias antes de volver a Europa. En los últimos meses circularon algunas versiones que podría estar en los planes de Minnesota Timberwolves, en los de San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks y Cleveland Cavaliers. Aunque por el momento no hay certezas de eso, algunos aseguran que su equipo de trabajo está analizando diferentes alternativas.

“Facundo Campazzo está cada vez más lejos de los Denver Nuggets, pero no la NBA. El jugador tiene un rol marginal en Denver y hasta cinco franquicias estarían interesadas en ficharlo en verano. Lo ven como una oportunidad de mercado para mejorar la defensa y aumentar la intensidad de sus equipos en la cancha”, publicó el diario español Sport.

Varias situaciones hacen creer que el futuro de Campazzo seguirá en la NBA y no en España, incluso, porque en las últimas horas Marca informó que Real Madrid avanzó con algunas gestiones para hacerle saber al argentino que tiene las puertas abiertas para el retorno y que el cordobés les agradeció por esa comunicación en la que les comunicó que su intención es seguir en liga de los Estados Unidos.

Pequeñas señales hacen creer que Campazzo es posible que deje los Nuggets, quizá en algunos días más, tal vez porque algún que otro equipo quiera utilizarlo para que sea parte de la postemporada. Aunque no está tan claro, ya que Michael Malone, el entrenador de Denver que no lo tiene como parte de la rotación, le dijo a Mike Singer, del portal Denver Post, en la previa del partido Nuggets vs. Charlotte Hornets que “Facundo Campazzo va en la dirección correcta”. Estas palabras hacen creer que el técnico quiera retener al argentino para los playoffs en el caso de que sufra alguna baja por lesión para esas instancias.

Michael Malone, entrenador de Denver Nuggets, sacó de la rotación a Campazzo, pero insiste en que el argentino está en el camino correcto Agencia AFP

La salida de Campazzo de Denver no es un tema nuevo en Colorado, ya que estuvo a punto de salir de allí cuando se abrió el último período de traspasos en la NBA. Aparecieron varios nombres de equipos que tenían bajo el radar a Campazzo, sin embargo, en ese momento ninguna organización estuvo dispuesta a pagar lo que se pretendía por el argentino cuando en unos meses podían obtenerlo sin pagar. Incluso, algunos intercambios no se realizaron porque eran operaciones que incluían a varios otros jugadores.

En esta oportunidad todo será diferente, ya que en junio Campazzo finaliza su vínculo con los Nuggets y será agente libre, lo que le permite negociar libremente con cualquier organización. Algunos especialistas de la NBA en los Estados Unidos aseguran que el argentino sigue en Denver simplemente porque otros equipos eligieron “esperar”. Es más, algunos hasta se animan a aseguran que el destino de Campazzo puede estar cerca de otros dos argentinos: Leandro Bolmaro y Pablo Prigioni, jugador y asistente técnico en los Timberwolves.

Según el diario AS, de España, el equipo de representación de Campazzo en los Estados Unidos ya trabaja en todos los frentes. Informan que la opción principal es que el argentino siga en la NBA; para quedarse en los Estados Unidos debe convencerlo el contrato: debe estar bien balanceado entre el dinero ofrecido y las opciones de juego en un equipo que tenga aspiraciones de llegar a playoffs.

Es una situación confusa la que vive Campazzo, aunque para él algo está muy claro, la NBA está definitivamente en su horizonte.