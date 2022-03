Facundo Campazzo no se rinde en la NBA: “Si me toca aplaudir y alentar en el banco a mis compañeros, lo haré”

La situación de Facundo Campazzo sigue en un momento complejo. El base argentino no encuentra demasiado espacio en Denver Nuggets, sin embargo, no deja espacio para que se dude de su profesionalismo. No importa el tiempo que le toque jugar y cada oportunidad deja la piel en el campo. En la última jornada de la NBA, jugó apenas el último minuto y 15 segundos del partido en que su equipo venció a Washington Wizards por 127 a 109.

Michael Malone lo apartó de la rotación y sólo lo utiliza cuando se le cae alguno de los jugadores perimetrales. En el juego en el Capital One Arena, Campazzo, ingresó con su energía habitual y en su planilla apenas pudo sumar una asistencia, ya que tuvo demasiado poco tiempo a disposición.

Penetración y asistencia de Facundito para el triple de Howard 🤟



👍 Los @nuggets ganaron en su visita a Washington 127-109pic.twitter.com/hE2TfpPIR3 — TeamFacu (@TeamFacu7) March 17, 2022

Más allá de esta situación, en la que Facundo Campazzo apenas jugó 2 minutos con 37 segundos en los últimos cuatro encuentros, no quiere darse por vencido y tras el partido comentó: “En la NBA se trata de estar siempre disponible”.

Y continuó: “ La idea es colaborar desde el lugar que me toque. Si me toca aplaudir y alentar en el banco a mis compañeros, lo haré. Si me toca entrar trataré de que sea de la mejor forma posible. Sé que fueron semanas locas, pero intenté mantener la calma. Busqué poner mi energía en lo que estaba al alcance de mis manos, en lo que podía controlar. Uno quiere jugar siempre, pero es la NBA la que te entrega sus oportunidades”, dijo Campazzo.

Los Nuggets llegaron así a los 42 triunfos en esta temporada de la Conferencia Oeste, por el momento se ubica sexto y estaría accediendo a los play-off. Sin embargo, son 12 las jornadas que restan para conocer qué equipos podrán acceder a la postemporada. El próximo rival de Denver será Cleveland y se enfrentarán este viernes, a las 20.30, en el estadio Quicken Loans Arena.

Bolmaro sin demasiado espacio

El alero Leandro Bolmaro tampoco tuvo espacio en la victoria de Minnesota Timberwolves sobre Los Ángeles Lakers por 124 a 104. En el Target Center, de Minneápolis, el jugador cordobés apenas jugó el último minuto y siete segundos de partido, y en ese lapso entregó una asistencia.

El muchacho de Las Varillas apenas pudo jugar un poco más de 20 minutos en los últimos 10 partidos: Oklahoma City Thunder (5.04), Portland Trail Blazers (8.51), Oklahoma (4.57) y Los Angeles Lakers (1.07).