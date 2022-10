Facundo Campazzo: qué sucede con su futuro deportivo, las opciones sobre la mesa y qué pasa con la NBA

El escenario cambia día tras día. Las opciones se van modificando. El deseo primario se mantiene aunque se van agotando las chances. La incertidumbre, como lo reconoció el propio Facundo Campazzo en una charla con LA NACION se potencia. Nada modifica el objetivo de permanecer en la NBA, aunque con la pretemporada en marcha y todos los equipos casi cerrados, las opciones para el cordobés aparecen muy difusas. Entonces, el Viejo Continente podría ser nuevamente su plaza para desplegar su talento. Aunque claro, no es tan sencillo asumir los costos de un jugador de la categoría del base del seleccionado nacional, por lo tanto, aquellos que quieran tenerlo deben hacer toda una ingeniería económica.

El regreso de Campazzo a Real Madrid no sería tan sencillo como se creía. Si bien desde España aseguran que hay negociaciones abiertas y que el punto clave es el dinero que el argentino todavía debe pagarle al club merengue por su salida a Denver Nuggets, algunas otras versiones de los últimos días indican que las gestiones no son tan sencillas porque el Madrid no terminó de hacer una oferta definitiva para el retorno.

Facundo Campazzo está en Córdoba y trabaja con el cuerpo técnico de Instituto, que lidera Lucas Victoriano

En las últimas horas, desde España las informaciones son contrapuestas. En AS consideran que ahora sí podría encaminarse un posible retorno y citan a Carlos Sánchez Blas, de Onda Madrid: “El jugador atisba el mercado NBA muy cerrado y, por primera vez desde el inicio del verano, se muestra receptivo de verdad con la opción blanca”. Mientras que en Marca aseguran que sí el Madrid quiere a Campazzo, pero que el jugador sigue sin considerar firme su retorno al club.

Los que sí le habrían acercado ofertas más importantes son dos equipos de Turquía: Anadolu Efes y Fenerbahce. Este último sería el equipo con más interés para quedarse con Campazzo, aunque algunos especialistas locales creen que no será sencillo cerrar todo el acuerdo porque el club está al límite de su presupuesto.

En las últimas horas otros de los rumores es que Partizan de Belgrado le realizará una oferta forma a Campazzo. El equipo volverá a jugar la Euroliga, el torneo más importante a nivel clubes en Europa, y que el entrenador sea Zeljko Obradovic puede ser otro elemento de seducción para el jugador argentino.

Facundo Campazzo fue campeón con la selección de la Americup en Brasil FIBAAMERICAS

Ahora bien, como Campazzo siente que es un jugador NBA y quiere demostrar que puede seguir compitiendo en ese nivel, otra de las alternativas por las que podría optar es no tomar equipo para el arranque la temporada y esperar algunos meses más por una chance en la competencia más poderosa del planeta del básquetbol.

Mientras tanto, el cordobés se encuentra en su provincia y no detiene su preparación. En este momento se entrena con el equipo de trabajo de Lucas Victoriano, el entrenador de Instituto de Córdoba. El base argentino no detuvo nunca su preparación. Incluso, mantiene sus rutinas de alimentación y trabaja puntualmente en técnica individual y lanzamientos.

LA NACION