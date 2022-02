Facundo Campazzo sigue sin tener oportunidades en Denver y aumenta la preocupación por su futuro

“Me preocupa la situación de Facundo Campazzo. Que te saquen de la rotación cuando quedan pocos días para el trade line (el cierre de las transferencias en la NBA), no es una buena señal. Los que se quedan en el banco en estos días son los que suelen ser traspasados. Ojo, lo digo por experiencia, porque me pasó... Es una situación muy complicada para él”. Andrés Nocioni fue incluido en un múltiple intercambio de jugadores en febrero de 2009: tuvo que dejar Chicago Bulls, un equipo con aspiraciones de playoffs, para ir a jugar a Sacramento. El Chapu ahora es comentarista y no ocultó sus malas sensaciones por la realidad que le toca vivir al base argentino, que otra vez quedó al margen en Denver, que cayó ante Utah por 108 a 104.

Ni siquiera en un día con muchas bajas el entrenador Michael Malone lo buscó con su mirada en el banco de suplentes. Durante todo el primer tiempo Campazzo observo el partido sentado, con rostro serio. Probablemente, también preocupado por su futuro.

Facundo Campazzo jugó muy pocos minutos en los últimos cinco encuentros y siempre cuando los partidos ya estaban definidos Ethan Mito/Clarkson Creative - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En los Nuggets no estuvieron Nikola Jokic, Aaron Gordon y DeMarcus Cousins. Si bien se trata de tres hombres que se desempeñan cerca del aro, sus ausencias generaron movimientos en la formación. Jeff Green, que es ala pivote, actuó de pivote; Zeke Nnaji, un alero, fue ala pivote, y Will Barton, un escolta, tuvo que hacer las veces de alero. Eso le abrió un lugar en la formación titular a Austin Rivers, por lo que la rotación perdió un suplente. Entonces, muchos en este lado del mundo se ilusionaron con la posibilidad de que Campazzo pudiera recuperar algo de terreno . Pero no ocurrió.

La evidencia es abrumadora: Malone perdió la confianza en su jugador y no lo tiene en cuenta. “Ahora mismo el base suplente es Bones Hyland. Necesitábamos probar algo diferente y los suplentes están jugando muy bien. Nos está funcionando así”, dijo el entrenador hace un par de días.

Nikola Jokic, lesionado, en el banco de suplentes de Denver, entre Bones Hyland y Bryn Forbes Rick Bowmer - AP

Ni siquiera en noches como esta, de emergencia por la falta de jugadores, el técnico recurrió al argentino. ¿Hay alguna chance de que recupere su espacio?, ¿realmente puede gestarse un intercambio múltiple que lo haga llegar a otra ciudad en medio de la competencia? Las dos cosas parecen difíciles, pero todo es posible en la NBA. Cualquiera sea la decisión de la franquicia, el 10 de febrero será el día en el que se terminará la incertidumbre.

Pese a la cantidad de jugadores lesionados en Denver, el partido fue equilibrado, porque también Utah Jazz tiene muchos “caídos”. Para empezar no pudieron jugar sus dos principales figuras, Donovan Mitchell y el francés Rudy Gobert; tampoco está otro habitual titular, el australiano Joe Ingles.

La llegada de Bryn Forbes, un tirador confiable, también le quitó espacio a Facundo Campazzo en Denver Rick Bowmer - AP

Al repasar el tiempo de juego de los perimetrales de Denver, es sencillo detectar dónde se fue el tiempo de juego que antes tenía Campazzo. Entre los habituales suplentes, Rivers (que promedia 21 minutos de juego por partido), tuvo 29 ante Utah; Forbes (19), jugó 29; Hyland (17), sumó 20, y Davon Reed (13), actuó 29.

Por si fuera poco, pese a la derrota, los suplentes dieron muchas soluciones anotadoras, un punto poco desarrollado en Campazzo: Forbes metió 26 puntos; Reed, 13, y Hyland 10 (más 7 asistencias).

“En los últimos partidos, en los que jugó minutos basura, ya no lo vi disfrutar en la cancha a Facu -profundizó Nocioni-. Como si tuviera la presión de no equivocarse. Él necesita estar tranquilo, libre, sentir el juego. Hubo mucha presión mediática para que Malone lo sacara de la rotación y tal vez el técnico se dejó llevar por eso . Veremos cómo se define su futuro, siempre le deseo lo mejor”.

Nocioni lo conoce bien a Campazzo: ganaron títulos juntos en Real Madrid, y compartieron años de selección. En su nuevo rol periodístico casi estaba obligado a abordar el tema. Lo más sencillo para él, ante esta situación incómoda, hubiera sido eludir el tema, o relativizar la situación; analizarla con cautela. Pero eligió el camino más directo y transparente. Como lo hizo en toda su carrera. Reconoció la preocupación. Al fin de cuentas, este mal momento no define ni el pasado ni el futuro de la carrera de su amigo. Al igual que Campazzo, es muy realista sobre su presente.