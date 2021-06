Facundo Campazzo y Denver Nuggets, contra las cuerdas: las críticas al base argentino

Es un momento muy duro para Denver Nuggets. Está contra las cuerdas, pero más allá del resultado de la serie, que lo tiene 3-0 abajo en una de las semifinales de la Conferencia Oeste ante Phoenix Suns, las formas en las que se expresó el equipo en cada uno de los partidos es lo que expone a cada uno de sus jugadores. Tan inquietante resultó todo que ya no hay palabras de elogio y Facundo Campazzo fue uno de los apuntados por el Denver Post. Una de las publicaciones fue muy duro con el base argentino. Esta noche, desde las 21, tendrán una chance más, una oportunidad para cambiar la imagen, para intentar borrar del mapa las ironías y las críticas que caen sobre el equipo.

Las lesiones golpearon con fuerza a los Nuggets, el impacto más significativo fue la pérdida de Jamal Murray, una de las estrellas del equipo. Pero también sufrió bajas significativas, como P.J Dozier y Will Barton, que recién pudo volver en el tercer juego de esta serie ante los Suns. Sin embargo, todas estas cuestiones, no parecen entrar en la consideración de algunos periodistas, ya que Sean Keller, del Denver Post, fue muy duro en uno de sus artículos con Campazzo, Austin Rivers y con Aaron Gordon.

En el texto se analizó el por qué del 0-3 de la serie de los Nuggets y apuntó a la diferencia de jerarquía en cada uno de los equipos. En la lectura de situación que hace Keller, el base argentino quedó expuesto: “ La media cancha inicial de los Suns es un Lamborghini. La media cancha titular de los Nuggets es un Yugo (un Zastava Koral, un vehículo yugoslavo). Facu Campazzo y Austin Rivers, Dios los bendiga, solo tienen un límite de potencia para dar. El cuento de hadas ha estado funcionando durante una semana”.

Si bien las posibilidades de torcer el rumbo de la serie parecen muy poco probables, ya que esta noche se jugará en el Ball Arena, la casa de los Nuggets, después deberán ir a Phoenix a intentar sostener la serie, que por el momento está en las mano de Chris Paul y Devin Booker. Lo curioso del caso, es que Denver llegó hasta aquí con buenos partidos y dejó en el camino a Portland Trail Blazers. Las actuaciones de muchos de los jugadores fueron muy valorados por el público y la prensa en general, sin embargo, la mirada de Keller fue despiadada en este momento negativo del equipo.

Facundo Campazzo quedó recibió las críticas de un periodista del Denver Post CHRISTIAN PETERSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En otro fragmento de su texto, también se descargó con Aaron Gordon: “¿Jokic? Un guerrero. ¿Morris, que respondió a un mensaje de texto de Malone con una actuación de 21 puntos? Un guerrero. ¿Barton, que lucha contra su reciente lesión y sumó 14 puntos y 7 rebotes? Un guerrero. ¿Aaron Gordon? Asustado. Suave ”.

No se detuvo allí en su crítica. Hasta recibió un golpe el jefe de equipo de la franquicia, Josh Kroenke. El periodista local dice que fue abucheado por el público en el Ball Arena, porque entiende que es uno de los responsables de no haber conformado un equipo más competitivo. Keller fue muy duro en sus críticas y no puso en la balanza nada de lo que hizo el equipo. Su valoración se redujo en esta frase: “Finalmente el equipo chocó contra la pared Murray. A 200 kilómetros por hora”.

Si bien el entrenador Michael Malone había sido muy duro con sus jugadores tras perder el segundo juego en Phoenix y lanzó un mensaje para tratar de tocar el orgullo de sus hombres para el tercer partido de la serie, el coach de los Nuggets, tras ver la forma en que trataron a sus muchachos, salió al cruce de las críticas y dijo: “Lo último que quiero ver es a los Phoenix Suns con una escoba en nuestra cancha después del Juego 4″. Y agregó: “Hemos tenido una temporada tremenda, tremenda. Dije que al comenzar este año, que no se puede juzgar una temporada por el resultado final . Llegamos a las finales de la Conferencia Oeste el año pasado, pueden pasar ciertas cosas, pero podemos tener una temporada mejor este año, y no llegar tan lejos”.

Y finalizó: “Lo único que no quiero es que salgamos en silencio a la cancha para el cuarto partido. Espero que demostremos una verdadera lucha y resolución y obliguemos un juego 5 y vayamos a Phoenix a torcer el rumbo”.

