Gabriel Deck seguirá en la NBA: Oklahoma City Thunder extendió su vínculo hasta enero de 2022

La continuidad de Gabriel Deck en la NBA es un hecho. Tras varias semanas de espera y de negociaciones, este miércoles se confirmó que el jugador argentino pudo acordar garantizar parcialmente su contrato con Oklahoma City Thunder y seguirá en la franquicia por una temporada. El contrato, que le garantiza la temporada 2021/22, tendrá efecto si el alero continúa en la franquicia hasta el 10 de enero del año próximo.

Deck debutó 30 de abril último en los Thunder, luego de una salida repentina de Real Madrid. Jugó apenas 10 partidos en la franquicia de la NBA, sin embargo, su desempeño en un equipo en plena formación fue suficiente para que el staff técnico de Oklahoma decidiese retener al argentino. Promedió 21 minutos, con 8.4 puntos, 4 rebotes y 2.4 asistencias.

El equipo de prensa de Deck, en la cuenta de Twitter, informó que el jugador se sumará a los entrenamientos de OKC la semana próxima. Según informan desde los Estados Unidos, la garantía total del contrato recién en enero, se debe a que Sam Presti, el general manager de los Thunder, dejó abierta la chance de que alguna otra franquicia pueda querer al santiagueño.

🚨 REPORTE 🚨



Gabriel Deck se sumará a la pretemporada del @okcthunder la semana próxima 🐢 pic.twitter.com/m4TbQxUEPe — Team Tortu Deck (@teamtortuok) September 1, 2021

Deck casi no tuvo acción en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras no recuperarse de la mejor manera del coronavirus. Se sumó tarde a la concentración en Las Vegas y jamás pudo ponerse a punto para los duelos en Japón. Ahora la misión del santiagueños es conseguir más minutos en los Thunder, que apuestan fuerte por la evolución de jugadores como Darius Bazley y Aleksej Pokusevski.

Oklahoma ya tiene 13 puestos asegurados y quedan dos lugares por disputarse. Algunos medios en los Estados Unidos aseguran que uno de esas plazas será para el novato Vit Krejci, un escolta checo de de 21 años, que mide 2.01 metros y juega en la G League. La plaza restante es por la que luchará Deck.

Serán semanas determinantes para los argentinos en la NBA. Si bien la continuidad de Facundo Campazzo en Denver Nuggets no está en duda, de la misma manera que tampoco parece haber incertidumbre acerca de la participación de Leandro Bolmaro en Minnesota Timberwolves, aunque todavía no se informó si será parte de los entrenamientos de pretemporada de la franquicia. El futuro de Luca Vildoza en los Knicks es el que parece estar bajo una lupa.

¡Una noticia NBA! 👏



El contrato de Gabriel Deck quedó hoy garantizado parcialmente -el 10 de enero se resuelve si lo confirman en su totalidad- para la campaña que viene de la mejor liga del mundo y la próxima semana se sumará a la pretemporada de Oklahoma City Thunder. 🐢🇦🇷 pic.twitter.com/dNTmUF27ef — CAB (@cabboficial) September 1, 2021

Vildoza no pudo continuar en la Summer League de la NBA por una lesión, que le demandó dos semanas de recuperación. En ese escenario las cosas parecen complejas para el base argentino que tiene contrato con la franquicia, pero el mismo es no garantizado. La cuestión es que además los Knicks se movieron en el mercado y sumaron a Kemba Walker y Evan Fournier, que sumado a las renovaciones de Derrick Rose y Alec Burks, hacen creer que la rotación para el base argentino no sea sencilla. Actualmente se encuentra descansando en España a la espera del Training Camp que comenzará el 28 de septiembre, para el cual ya fue confirmado como jugador por la franquicia.

LA NACION