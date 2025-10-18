La aerolínea nacional de Marruecos, Royal Air Maroc, decidió operar por primera vez vuelos directos entre la ciudad de Casablanca y Santiago de Chile para que los hinchas puedan asistir a la final del Mundial Sub-20. El país africano disputará la definición del campeonato este domingo a las 20 contra la selección argentina.

La clasificación de los Leones del Atlas a la final del Mundial Sub 20 es histórica. Por eso la línea aérea decidió organizar dos vuelos especiales para transportar a los hinchas a Santiago de Chile. De acuerdo a lo que publicó el portal de noticias Morocco World News, cada vuelo será operado por un Boeing 787-Dreamliner.

Marruecos fleta vuelos para trasladar hinchas a la final contra Argentina Andre Penner - AP

El paquete del viaje de ida y vuelta en clase turista más una entrada para el estadio cuesta en total US$1100, según informó Royal Air Maroc en un comunicado de prensa.

Los dos vuelos de salida desde Casablanca están programados para el mismo domingo a las 2.30 (hora Marruecos) y llegará a Santiago a las 10.30 (hora chilena). En tanto, el segundo saldrá una hora después del primero y arribará a la capital chilena a las 12.

Por otro lado, los vuelos de regreso serán el lunes 20 a las 3 y 4.30, para llegar a Casablanca a las 19.10 y 20.40 respectivamente.

La final

Con seis títulos que la consagran como la selección más exitosa en la historia del Mundial Sub 20, Argentina buscará este domingo su séptima corona frente a Marruecos, debutante en una final juvenil y convertido en la gran revelación del torneo de Chile 2025.

Detrás de este regreso a la final, existe una rica historia de la Albiceleste en los Mundiales Sub-20: alcanza la octava final 18 años después de su consagración en Canadá, una categoría en la que había brillado con bicampeonatos (1995-1997 y 2005-2007) y un título como anfitriona en 2001.

Al frente de la selección estará Marruecos, cuyo mejor resultado en un Mundial juvenil fue un cuarto puesto en Países Bajos 2005, el mismo que el combinado mayor alcanzó en Qatar 2022, confirmando que el meteórico progreso de este país africano no es casualidad y que sus esfuerzos apuntan al Mundial 2030, que coorganizará con España y Portugal.

La selección argentina Sub 20 clasificó a la final

Más allá del éxito argentino en esta edición, Marruecos podría convertirse en el segundo país africano en conquistar un Mundial Sub 20, medalla que hasta ahora solo posee Ghana, campeona en 2009 en Egipto.

Los llamados Jóvenes Leones del Atlas superaron con creces la fase de grupos: vencieron a España (2-0) y Brasil (2-1) y, pese a perder ante México (1-0), lograron clasificarse a la segunda fase como primeros de la llave.

Luego, venció a Corea del Sur (2-1) en octavos, a Estados Unidos (3-1) en cuartos y a Francia (5-4 en definición por penales; 1-1 en 120 minutos) en semifinales.

Con información de AFP