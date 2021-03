La derrota del Rey LeBron: por qué se enojó antes del All-Star Game de la NBA más desparejo

La NBA resistió a las críticas de sus mejores jugadores, LeBron James incluido, y cumplirá este domingo en Atlanta su cita del Partido de las Estrellas (All-Star Game) en una espectacular jornada adaptada a la pandemia de Covid-19. A diferencia del habitual Fin de Semana de las Estrellas, al que acuden miles de aficionados y en el que los basquetbolistas se prodigan en eventos comerciales y mediáticos, el 70º All-Star estará cerrado al público y concentrará todas sus actividades en una noche frenética. A partir de las 20.30 de la Argentina se realizará el concurso de habilidades y el de triples, que calentarán motores para el Juego de las Estrellas, que comenzará a las 22 (televisará ESPN) y en cuyo descanso se celebrará el concurso de volcadas.

¿Qué pasó con LeBron James? Al igual que otras superestrellas, como Giannis Antetokounmpo y James Harden, se opuso con dureza a la celebración del acontecimiento ante los riesgos de la pandemia y la promesa que había hecho la NBA, que en un principio había cancelado el All-Star, de conceder a los jugadores una semana completa de descanso. Una vez asumido que habrá Partido de las Estrellas, y siendo el jugador más votado por los aficionados, James ejercerá por cuarto año consecutivo como capitán, formando un temible quinteto inicial que él mismo seleccionó en el sorteo. Los otros cuatro titulares del Equipo LeBron serán el griego Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), el esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks) y el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets).

“Trato de elegir a los jugadores que mejor se complementan unos con otros”, dijo la estrella de Los Angeles Lakers, que ha capitaneado victorias en las tres realizaciones desde que la NBA abandonó el formato de enfrentamientos por conferencia. El propio Antetokounmpo, capitán en dos versiones anteriores, no ocultó su sorpresa al escuchar con quiénes compartiría equipo. “¿Ése es el quinteto? Se acabó, chicos”, dijo con rotundidad el dos veces MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA tras el partido del jueves contra Memphis Grizzlies.

Los últimos detalles para la gran noche de la NBA, con sus estrellas, en Atlanta. JOE MURPHY - NBAE / Getty Images

El alero de Brooklyn Nets Kevin Durant será el capitán del otro conjunto, pero no podrá jugar, por un problema de isquiotibiales. El alero escogió a su compañero Kyrie Irving y Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Bradley Beal (Washington Wizards) y Jayson Tatum (Boston Celtics).

Además de Durant, varias estrellas han tenido que renunciar al acontecimiento por problemas físicos, como el pivote Anthony Davis (Lakers) y su sustituto, el escolta Devin Booker (Phoenix Suns). Booker fue relevado el viernes por el veterano Mike Conley (Utah Jazz), considerado uno de los mejores jugadores de la historia que aún no habían protagonizado el All-Star.

Una “miniburbuja” en Atlanta

Acuciada por graves balances económicos por la pandemia, la NBA dio marcha atrás a su intención de cancelar el All-Star, que habría supuesto una pérdida de decenas de millones de dólares, y diseñó un formato dirigido a sus audiencias de televisión e Internet. Unos 1500 invitados podrán acceder al State Farm Arena, que tiene capacidad para unos 21.000 espectadores.

Los jugadores aterrizaron en Atlanta en la noche del sábado en vuelos privados y no podrán salir de la “miniburbuja” que hay entre el hotel y la cancha antes de partir el propio domingo. “Desde el momento en que sentimos que podíamos celebrarlo de manera segura, definitivamente debíamos seguir adelante por nuestros aficionados y por nuestro negocio”, dijo este sábado el comisionado de la NBA, Adam Silver, en una teleconferencia de prensa.

Los equipos, desequilibrados como nunca en un Partido de las Estrellas; Durant no jugará, por una lesión.

Silver subrayó la importancia del All-Star como el acontecimiento de la NBA más seguido por sus aficionados, con una audiencia global de más de 100 millones de personas y con más de 1000 millones de visualizaciones de las mejores jugadas en Internet. Sobre las críticas de LeBron y el resto de estrellas, el comisionado recalcó que debe velar por los intereses de todos los jugadores y dijo que algunos de los participantes le reconocieron estar “entusiasmados con ser All-Stars”. “Respeto a él [James] y a su punto de vista. Mi sensación es de que va a estar aquí como siempre, como un profesional de primera categoría y comprometido con el juego. Pero son cuestiones que se puede resolver en familia, por así decirlo”, dijo Silver.

LeBron James, que a los 36 años protagonizará su 17º Juego de las Estrellas, y el resto de participantes tendrán luego unos días de descanso hasta el inicio de la segunda mitad de la temporada, que será el miércoles.

Estadios llenos, aunque los jugadores no se vacunen

Silver expresó optimismo en que la próxima temporada se celebre con el calendario habitual y en condiciones parecidas a las normales, aunque remarcó que para ello no se obligará a los jugadores a vacunarse. “Si la vacunación sigue al ritmo en que está haciéndolo y siendo tan efectiva como lo ha sido contra el virus y sus variantes, tenemos la esperanza de que haya estadios relativamente llenos la próxima temporada”, apuntó el comisionado.

Aproximadamente un 50% del total de las 30 franquicias de la NBA ya acepta un número muy limitado de espectadores en la actual temporada, en la que alrededor de un 5% del conjunto de partidos ha sido aplazado por el impacto del coronavirus en los equipos. El máximo directivo de la liga espera que el resto de franquicias pueda abrir las puertas incluso si hay jugadores que no aceptan vacunarse.

“Haríamos un progreso adicional si se vacunaran pero ciertamente no se requiere que todos lo estén”, señaló. “Ninguno ha sido vacunado en este momento y sólo hemos tenido que posponer un número relativamente pequeño de nuestros partidos. No veo la necesidad de que todos se vacunen para que los aficionados vuelvan a la cancha, como tampoco que lo haga cada aficionado”, sostuvo Silver. “Creo que con una combinación de vacunas, anticuerpos, inmunidad de rebaño y protocolos de seguridad y limpieza adecuados podremos volver a algo que se parezca mucho más a lo normal a partir de la próxima temporada”, añadió.

La NBA, que lleva a cabo campañas informativas en los equipos sobre la vacuna, enfatizó que no tiene planes de obligar a los jugadores a vacunarse, aunque confía en que la mayoría lo hará. “Mi impresión es de que la mayoría de los jugadores, en última instancia, elegirá vacunarse, aunque es una decisión personal”, afirmó Silver. Después de que el inicio de esta campaña se moviera a diciembre, el comisionado confía en que la NBA vuelva a su calendario habitual (entre octubre y junio) en el campeonato 2021/22, para el que Silver prácticamente descartó que haya partidos en el extranjero. “Aún no hay planes de viajar para la próxima temporada. Y con toda probabilidad, no viajaremos internacionalmente, como mínimo, hasta la siguiente temporada”, concluyó el sucesor de David Stern.

