Lebron James, el astro de Los Angeles Lakers que está disputando las finales de la NBA 2020, encontró tiempo para comprar una nueva mansión en Beverly Hills que adquirió por 37 millones de dólares y pertenecía a una estrella televisiva fallecida en febrero pasado Crédito: Twitter

Las finales de la NBA entre Los Angeles Lakers y Miami Heat arrancaron la semana pasada en la burbuja de Disney World. El equipo liderado por LeBron James, a pesar de haber perdido el partido de ayer, tiene una ventaja de 2-1 en la serie.

Los Angeles Lakers son los favoritos para consagrarse campeones y lograr el anillo de campeón número 17 para la franquicia, y el cuarto para LeBron, la máxima estrella de este siglo.

Sin embargo, parece que conseguir un nuevo anillo de campeón no es lo único que tiene LeBron en la mente. El astro de Los Angeles Lakers, a pesar de estar ocupado en los partidos finales, encontró tiempo para comprar una nueva mansión en Beverly Hills que adquirió por 37 millones de dólares.

Anteriormente, esta propiedad perteneció a la leyenda de la televisión de Estados Unidos, Lee Phillip Bell, creadora de las telenovelas más relevantes en la historia norteamericana como The Bold and the Beautiful y The Young & The Restless.

La impresionante casa de 900 metros cuadrados tiene una pequeña casa al borde la pileta Crédito: Twitter

Según TMZ, la impresionante casa de 900 metros cuadrados está situada en Beverly Hills, y consta de cuatro enormes dormitorios, ocho baños, siete chimeneas, un ascensor, una bodega, un cine, una cancha de tenis, y hasta una pequeña casa al borde la pileta.

La mansión, que es la tercer propiedad que tiene LeBron en California desde que es jugador de los Lakers. fue construida en 1934 y ofrece vistas al centro de la ciudad, el océano y las montañas de Santa Mónica.

La mansión ofrece vistas al centro de la ciudad, el océano y las montañas de Santa Mónica Crédito: Twitter

LeBron ya es propietario de otras dos viviendas en el estado de California. En 2015, compró una casa de 21 millones de dólares en Brentwood. Y en 2018, adquirió la segunda mansión en 23 millones de dólares en la misma área. En total, la estrella de la NBA posee más de 300 millones de dólares en ganancias profesionales.

Más fotos de la mansión de 37 millones de dólares de LeBron James:

Vista aérea de la mansión dónde se ve la cancha de tenis Crédito: Twitter

La mansión de la estrella de la NBA tiene cuatro enormes dormitorios, ocho baños, siete chimeneas, un ascensor y una bodega Crédito: Twitter

La impresionante propiedad situada en Beverly Hills tiene un cine Crédito: Twitter